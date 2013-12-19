Для удобства клиентов

Это событие стало своего рода подарком к профессиональному празднику сотрудников таможни. В новом здании общей площадью 320 кв. м для них и участников внешнеэкономической деятельности созданы самые комфортные условия. В офисе открыты 6 окон для приема документов, есть зал ожидания для посетителей, информационно-консультативный пункт, два POS-терминала для уплаты таможенных платежей и налогов.

В департаменте уделяется большое внимание развитию таможенной инфраструктуры не только городских постов, но и тех, которые расположены непосредственно на казахстанско-узбекской границе. В текущем году, например, был проведен капитальный ремонт поста им. Б. Конысбаева, где созданы благоприятные условия для прохож­дения таможенной границы как для пешеходов, так и для водителей автотранспортных средств.

Здесь полностью заменено дорожное покрытие, обновлены пешеходные дорожки, проведен капитальный ремонт зала таможенного оформления.

Жасулан Ахметов, начальник таможенного департамента по ЮКО, считает, что таможенная инфраструктура, создающая условия для участников внешнеэкономической деятельности, выступает важным инструментом достижения поставленных задач. Тем более что нагрузка на таможенные органы ежегодно заметно увеличивается.

Только в нынешнем году постами областного департамента оформлено 27 332 декларации на товары. При этом 82%, или 22 673 декларации оформлены в течение одного рабочего дня. В 2013 году границу через таможенные посты пересекло 6 781 245 физических лиц, 80 728 автотранспортных средств, 482 международных авиарейса, 1 148 пассажирских поездов, 9 829 грузовых составов.

Любовь Доброта