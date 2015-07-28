Для удобства населения 468 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Новоселье стало долгожданным событием, поскольку значительно сократило очереди. Подсчитано, что в среднем каждый уралец не менее одного раза в год обращается в ЦОН. Только в прошлом году было оказано более 600 тыс. различных услуг. В том числе и через сектор самообслуживания. В электронном виде можно получить адресную справку, информацию о пенсионных отчислениях, персональный кредитный отчет, поставить ребенка на очередь в детский сад и даже подать заявление на регистрацию брака. Рядом с новым ЦОНом расположена парковка автомобилей. Позаботились здесь и о людях с ограниченными возможностями, построив пандус. Вызвать сотрудника можно специальной кнопкой, расположенной на уровне инвалидной коляски. Действует система call-центра, позвонив на номер которого, инвалиды могут вызвать специалиста ЦОНа на дом.



