Для удобства пассажиров

Инфраструктура
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Новый облик обрели главные здания и объекты железнодорожных станций Жосалы, Торетам в Кармакшинском районе и Арал Теңізі в Аральском районе Кызылординской области.

Фото Багдата Есжанова

Реконструкция полностью преоб­разила их. Строители обновили фасады зданий, кровельные покрытия, провели масштабную модернизацию внутренних помещений. В ходе работ были заменены инженерные коммуникации, отремонтированы перроны, благоустроена прилегающая территория.

Особое внимание было уделено энергоэффективности: на объектах установили современные энергосберегающие окна и изящные алюминиевые витражи. Вокзальные комплексы укомплектовали передовым оборудованием и комфортабельной мебелью. В отделке интерьеров и экстерьеров использовались высококачественные материалы отечественного производства.

В торжественных церемониях открытия обновленных вокзалов приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ера­лиев и Ирина Тен. Модернизация объектов проведена в рамках поручения Главы государства по обновлению железнодорожной инфраструктуры.

На сегодня в регионе поэтапно капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию обновленные вокзалы на станциях Кы­зылорда, Жанакорган, Шиели, Казалинск, Саксаульск и платформа станции Талап. Продолжается реконструкция пунктов обслуживания в поселках Жалагаш и Теренозек.

Реконструкция объектов проводится за счет собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Кызылординской области.

Как отметили выступающие, создание комфортных и безопас­ных условий для пассажиров на обновленных вокзалах придаст новый импульс развитию транспортной инфраструктуры региона. 

Здание вокзала Арал теңізі было построено в 1905 году при прокладке железнодорожной магистрали Оренбург – Ташкент. Станция ежесуточно принимает 24 пассажирских поезда. Пропускная способность обновленного вокзала составляет до 600 пассажиров в сутки и до 224 человек одновременно. 

В здании обустроены прос­торный зал ожидания, лифт для граждан с инвалидностью, камера хранения, санитарно-бытовые помещения, медицинский пункт, комната матери и ребенка, столовая и кафетерий. Масштабную модернизацию на 1,7 млрд тенге выполнила строительная компания «Техоснастка ремсервис». 

На родине великого тюркского сказителя, композитора и философа VIII–IX веков Коркыта-ата – в Кармакшинском районе – аналогичные работы выполнены на станциях Жосалы и Торетам. Сегодня через них ежедневно проходят по 22 пассажирских поезда. 

Поселок Жосалы был основан в начале XX века как железнодорожная станция на магистрали Оренбург – Ташкент. Двухэтажный вокзал станции Жосалы построили в 1905 году. Предыдущий ремонт вокзального комп­лекса провели в 2012 году. 
Текущее обновление полностью изменило облик здания. На эти цели было выделено 986 млн тенге. Общая площадь здания – свыше 674 кв. м.

Вокзал Торетам развивался одновременно с космодромом Байконур, его история неразрывно связана с зарождением и развитием космического комп­лекса. Через этот транспортный узел на строительную площадку космодрома доставлялись оборудование и грузы. Пропускная мощность модернизированного вокзала составляет сейчас до 250 пассажиров в сутки. На реконструкцию объекта был выделен 1 млрд тенге.

Интенсивность движения по станции Кызылорда составляет 24 пассажирских поезда. Из них 10 поездов формируются и отправляются напрямую из областного центра в Астану, Семей, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар и Туркестан. Кроме того, в летний сезон АО «Пассажирские перевозки» традиционно вводит дополнительные временные маршруты. 

#вокзал #инфраструктруа

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