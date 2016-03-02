​Для удобства потребителей

Так, построенный в рамках региональной Карты индустриализации комплекс по производству бутилированной воды фирмы «Родник» увеличивает ассортимент выпускаемой продукции. Если поначалу была запущена только линия по розливу в емкости по 19 л, то теперь чистая питьевая вода выпускается в бутылках пяти видов, начиная с полулитровых. Это гораздо удобнее для покупателей.

В ходе состоявшегося пресс-тура было рассказано о том, что приобретение оборудования стало возможным благодаря льготному кредиту, полученному по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Государственная поддержка также помогла при подведении водопровода, электро-, газоснабжения и прокладки дорог. Современные технологии обеспечивают высокое качество продукции, которая пользуется спросом не только в Западно-Казахстанской, но также в Атырауской и Мангистауской областях. Ведутся переговоры о ее поставках в соседние губернии Российской Федерации.