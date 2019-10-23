Для укрепления правопорядка
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На совещании с участием руководства Администрации Президента, секретаря Совета безопасности, руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране.
Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.
Глава государства считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан, сообщила пресс-служба Президента.