Для уличной торговли и малого бизнеса 250 мест появятся в Актобе до 2020 года

Общество
Фото: aktobetimes.kz
До 2020 года актюбинские предприниматели получат для развития своего бизнеса 250 мест, аренда обойдется в 12 тысяч тенге в год за квадратный метр, сообщает "Диапазон".

Как сообщает издание, землю выдают в аренду сроком до семи лет.

"Акимат города и земельный отдел выделили для аренды 34 участка, идет прием заявок, он продлится до конца месяца. На этих участках можно торговать овощами, фруктами, открыть кафетерий. Можно оказывать услуги ателье, парикмахерских. Если на участок поступит до 4 заявок на 1 место, заявления рассмотрит комиссия, если больше – участок выставят на аукцион. Мы направили письмо в горакимат, чтобы предоставили земельные участки в быстро развивающихся районах города – Нур Актобе, Батыс-2 и других", – сообщил руководитель управления малого и среднего бизнеса социально-предпринимательской корпорации (СПК) "Актобе" Азамат Медеубаев.

Как пояснили в акимате, для участия в аукционе необходимо написать заявление и оплатить взнос в 40 тысяч тенге.

"У кого выше ценовое предложение, тот и получит землю. Деньги поступают в бюджет, остальным взнос возвращается. По линии СПК выделяют 250 мест, они будут предоставляться через аукцион. Места эти не только в центре города, но и на окраинах, где на это есть спрос. Там можно продавать продукты, пользующиеся спросом, и сельскохозяйственную продукцию. Но облик объектов торговли должен соответствовать утвержденным архитектурой образцам. Можно предложить и свои варианты, архитекторы их рассмотрят. Возле центрального рынка павильоны будут тоже, но совсем немного", – уточнил первый заместитель акима Актобе Ушкын Мынбаев.

К арендуемым местам торговли будут повышенные требования. В частности, торговцам необходимо будет соблюдать порядок и требования санитарии.

"К сожалению, на территории не всегда чисто, приходится предупреждать, штрафовать. Чтобы такого не было, все условия будут указаны в договоре аренды", – добавил Ушкын Мынбаев.

Получившим арендный участок в течение года нужно оформить разрешительные документы. Если это не будет сделано – договор расторгается, предупреждают в акимате.

Торговые места откроют по улице Абая. В районе улицы Тургенева, в парке. Кроме этого, такие же места предоставят в Курайли, Курашасае и других селах.

Предпринимателей, которые уже имеют павильоны, акимат просит привести их в порядок.

