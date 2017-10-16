Для улучшения бизнес-среды

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Кадиша Ныгмет

Такие сведения озвучил на встрече представителей судебной системы и НПП «Атамекен» председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК Елис Абдыкадыров. В обсуждении текущих вопросов по улучшению бизнес-среды в Казахстане принял участие и заместитель председателя правления НПП Рустам Журсунов.

По словам Елиса Абдыкадырова, сегодня уровень судебной защиты прав граждан и интересов бизнеса в Казахстане отвечает по основным параметрам передовым международным стандартам. Реформы последних лет в рамках Плана нации позволили сделать правосудие одним из самых доступных и оперативных в мире.

Но есть ряд проблем, связанных с субъективной оценкой деятельности судов со стороны предпринимателей. Особенно данный тренд наблюдается в регионах. Это показывают соц­опросы, в том числе проводимые международными структурами.

В связи с этим Елис Абдыкадыров подчеркнул важность усиления взаимодействия Верховного суда и НПП «Атамекен» по вопросам судебной защиты бизнеса. Приоритетное внимание следует уделить вопросам правового просвещения бизнес-кругов в регионах, в том числе по таким принципиальным воп­росам, как обеспечение независимости судебной власти и институциональная оценка деятельности судов. Сегодня это имеет большое значение для правильного внутреннего и международного мониторинга развития всех сфер республики, в том числе по таким парамет­рам, как защита инвес­тиций и развитие экономики.

Для усиления совместной работы большое значение имеет Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен» и аппаратом Верховного суда от 2014 года. Кроме того, предлагается создать совместные мобильные группы: по работе над рейтинговыми показателями Казахстана, совершенствованию законодательства, разъяснению судебной практики по корпоративным спорам.

Для замера настроений бизнес-среды и уровня восприятия проводимой судами работы НПП «Атамекен» предложено провести независимый социологический опрос.

В рамках встречи представителям НПП презентовали возможности «электронного правосудия» с акцентом на сервисы «Судебный кабинет», «Новый банк судебных актов» и другие, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

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