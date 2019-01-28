Широкий спектр актуальных вопросов, касаю­щихся налоговой реформы, обсужден на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, состоявшемся в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева.

В частности, были рассмотрены меры, способствующие совершенствованию системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, корпоративного налогообложения, международной налоговой практики, администрирования, а также вопросы декриминализации налоговых правонарушений и применения НДС. Кроме того, участники заседания обменялись мнениями по представленным планам дальнейшего развития механизма управления отходами.

С докладами и предложениями выступили исполняющий директор Американской торговой палаты в Казахстане Д. Брэдбюри, посол Великобритании в Казахстане М. Гиффорд, посол Канады в Казахстане Н. Бруссо, посол Европейского союза в Казахстане С. Карлссон, Временный Поверенный в делах посольства США в Казахстане Т. Линг, управляющий партнер Ernst and Young по Казахстану и Центральной Азии Е. Досымбеков, руководитель группы налоговых и правовых услуг компании PricewaterhouseCoopers М. Ахерн, партнер по вопросам таможенного налогообложения, энергетики и ресурсов компании Deloitte Э. Мэхон, вице-президент палаты налоговых консультантов А. Хорунжин, а также министр энергетики РК К. Бозумбаев.