​Для улучшения качества жизни

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Гуляим Тулешева

– Нынешнее Послание, являясь исключительным по своему значению и содержанию, выступает логическим продолжением разработанных и выверенных временем программных документов – Стратегии «Казахстан-2050», новой экономической политики страны «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов», – отметил в своем выступлении аким Астаны Бахыт Султанов.

По его словам, задачи, озвученные Главой государства, тесно связаны с теми целями, которые Президент ставил на предыдущей встрече с активом столицы 11 сентября. В частности, это внедрение новой модели развития города и создание комфортной среды для продвижения инноваций и развития креативных людей.

– Создание комфортной среды проживания – один из основных приоритетов Послания Президента. Глава государства подчеркнул, что комфорт для каждого гражданина заключается прежде всего в доступности жилья. В этих целях в марте была запущена масштабная программа «7–20–25», в рамках которой в ближайшие 5 лет более 100 тысяч граждан смогут при­обрести жилье, – отметил аким.

В столице, по его словам, уже 310 человек получили право на покупку жилья по этой программе.

Чтобы программа была еще доступнее, продолжается разработка дополнительных механизмов по частичному субсидированию первоначального взноса для льготных категорий населения. Важным партнером для государства в этой работе является АО «Жилстройсбербанк», которое оказывает содействие казахстанцам в вопросе обеспечения доступным и качественным жильем.

По информации председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимовой, сейчас нуждаются в жилье и стоят в очереди в акимате около 10 тыс. человек из организаций образования, 4 997 человек – из сферы здравоохранения, из числа сотрудников департамента внутренних дел таковых насчитывается 2 682 человека. И хотя зарплата в этих секторах стабильная – от 75 до 150 тыс. тенге, в целом ее недостаточно для быстрого накопления на первоначальный взнос.

Чтобы исправить ситуацию, банк предлагает механизм, в рамках которого местные исполнительные органы отберут участников программы «7–20–25» и направят списки в Жилстройсбербанк.

– Здесь мы проконсультируем по всем условиям и продуктам, будем помогать в поиске квартир. Как вы знаете, в рамках «7–20–25» можно покупать только первичное жилье. Проведем предквалификацию, и те люди, которые получат примерно около миллиона тенге (жилищные сертификаты для подготовки первоначального взноса), смогут быстро сформировать первоначальный взнос, – отметила Ляззат Ибрагимова.

При этом для жителей столицы, прошедших отбор и получивших одобрение банка на получение кредита, выдвигаются следующие условия: человек обязательно должен трудиться в одной из трех вышеперечисленных сфер; кредит будет предоставляться один раз в жизни на одного получателя; жилье обязательно должно находиться на территории Астаны.

Важный акцент в Послании сделан на вопросах улучшения бизнес-климата, в особенности на региональном уровне, что, несомненно, является хорошим подспорьем для развития предпринимательства. С начала года количество действующих субъектов МСБ в столице выросло на 8,9%. Налоговые поступления в бюджет от субъектов МСБ составили около 297,2 млрд тенге (или 45% от общих налоговых поступ­лений и платежей).

Как отметил в выступлении директор регионального филиала по Астане АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Нурсултан Абдолла, за период реализации госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» региональным филиалом фонда «Даму» и акиматом Астаны было финансово поддержано 709 проектов на сумму 150,65 млрд тенге. Заключено 319 гарантийных договоров на общую сумму гарантий 6,896 млрд тенге.

– Если говорить о структуре гарантированных и субсидируемых проектов в разрезе отраслей, то наиболее популярными видами деятельности являются обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, здравоохранение и социальные услуги, образование. За период действия программы было сохранено свыше 16 тысяч рабочих мест, создано более 8 тысяч новых, выпущено продукции на 830 миллиардов тенге. Налоговые поступления в бюджет составили более 46 миллиардов тенге, – привел данные руководитель филиала фонда.

Еще один ключевой момент Послания Главы государства касается необходимости повышения социальной ответственности бизнеса. По словам генерального директора ТОО «Производственная инновационная компания «Astana Ютария ltd» Сауле Шауе­новой, благодаря реализации «Дорожной карты бизнеса-2020» в стране построены тысячи высокоэффективных производств.

– От лица бизнеса мы поддерживаем выдвинутый в Послании тезис о продлении действия программы до 2025 года, при этом Главой государства предложено дополнительно направлять на ее реализацию не менее 30 млрд тенге ежегодно.

В ходе заседания актива были обсуждены различные аспекты важнейшего стратегического документа. В том числе и положения, касающиеся необходимости смещения акцентов в дошкольном воспитании и образовании в сторону модели 4К: развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде, для чего необходимо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских садов.

Важнейшим компонентом социального самочувствия населения является качество услуг здравоохранения. В этом направлении в ближайшие 3 года в рамках ГЧП будет реализован важный проект «Доктор у дома», направленный на обеспечение шаговой доступности объектов здравоохранения. В его рамках запланировано открытие 5 поликлиник в жилых массивах «Жағалау», «Триумфальная арка», «Айнакөл», «Өндіріс» и в поселке Интернациональном, что позволит разгрузить очереди в медучреждениях, а также снизить нагрузку на врачей общей практики до 1 900–2 000 человек.

В завершение встречи Бахыт Султанов обозначил основные задачи и направления работы для улучшения качества жизни горожан.

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