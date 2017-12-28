Для улучшения показателей
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Сергей Осанов
Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета по конкурентоспособности при Правительстве Республики Казахстан.
В ходе заседания обсуждены итоги реализации Плана мер по улучшению показателей Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума на 2017 год, актуализации Плана на 2018–2019 годы, а также вопрос о Методике проведения комплексного мониторинга и анализа конкурентоспособности страны.