​Для улучшения показателей

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета по конкурентоспособности при Правительстве Республики Казахстан.

В ходе заседания обсуждены итоги реализации Плана мер по улучшению показателей Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума на 2017 год, актуализации Плана на 2018–2019 годы, а также вопрос о Методике проведения комплекс­ного мониторинга и анализа конкурентоспособности страны.