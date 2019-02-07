Свежий выпуск
​Для улучшения жизни
Дина Махамбетова

По поручению Главы государства по итогам расширенного заседания Правительства Рес­публики Казахстан при Правительстве РК создана рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей.

В рабочую группу, которую возглавил заместитель Премьер-министра РК Ерболат Досаев, включены представители партии «Нұр Отан», минис­терств социально-экономического блока, инфраструктурного развития, внутренних дел и местных исполнительных органов. Рабочей группе в двухмесячный срок необходимо принять комплексные меры по исполнению поручений Главы государства. В работу комиссии будут привлечены профильные НПО, эксперты и представители общественности.

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