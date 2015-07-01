Для усиления кадрового потенциала Свежий выпуск 517 Жанар ШУРЕКЕНОВА, аналитик Центра ГЧП

Сегодня политика оптимизации при управлении человеческими ресурсами жесткая. Работодатели не желают брать людей после 45 лет. Также не предпочтительны женщины по причине возможного материнства. Привлечение высококвалифицированного персонала невыгодно. В итоге у работодателей в тренде молодые, «дешевые» специалисты.

Молодежь, не изучающая потребности экономики при выборе образования, пополняет армию безработных или находит работу не по специальности. Отток квалифицированных кадров, особенно нехватка технических работников, вынуждает работодателей к найму иностранного персонала. Ведь у нас при обу­чении техническим специальностям подготовка кадров зачастую осуществляется на устаревшем оборудовании. В конечном итоге полученный уровень знаний выпускников не соответствует требованиям работодателей.

Сегодня необходима своевременная корректировка средне­срочных прогнозных планов по рынку труда. Готовить нужно тех специалистов, в которых нуждаются работодатели. Длительно безработным, бывшим осужденным, инвалидам нужна реальная помощь государства. Курс индустриально-инновационного развития Казахстана требует качественного и количественного прорыва в подготовке кадров технического и обслуживающего труда. По оценкам органов труда, в Казахстане ежегодно остаются вакантными около 20 тыс. рабочих мест, где требуются кадры, получившие именно профтех­образование.

В скором будущем повысится востребованность в кадрах высокой квалификации в связи с переходом к инновационной, наукоемкой экономике. Учитывая это, надо усилить разработку образовательных программ согласно отраслевым, приоритетным отраслям ПИИР. Необходимо развивать механизмы государственно-частного парт­нерства в сфере внедрения инновационных технологий в образовании, сближения образования, науки и реального сектора. Нужно укреплять материально-техническую базу в региональных вузах, а учебные заведения и предприятия должны сотрудничать, предоставляя обучающимся площадку для практики.

С прошлого года Министерством здравоохранения и социального развития формируется пятилетний прогноз казахстанского рынка труда. Результаты прогноза будут предоставляться Правительству для анализа и принятия решений, а также использоваться при формировании государственного образовательного заказа. Это также будет путеводителем для выпускников школ при выборе профессий. Кстати, уже известно, какие специальности будут наиболее востребованы в ближайшие 5–10 лет. Это инженеры, IT-разработчики, нанотехнологи и биотехнологи, экологи, медики в области репродуктологии и геронтологии, специалисты в сфере обслуживания.

Мировой пыт показывает, что для решения такой проблемы, как безработица, вместо предоставления социальной поддержки гораздо эффективнее модель предоставления рабочих мест. Еще в ряде стран взимается налог на квалификацию: фирма обязана выделять от 0,5 до 4% ФОТ на профессиональное обучение и переобучение рабочих. Налоговые преференции должны быть и в Казахстане для развития эффективного кадрового потенциала.