​Для ускорения темпов роста

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в свете реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В рамках заседания рассмотрены базовые макроэкономические сценарии развития экономики, обеспечивающие ускоренное восстановление темпов экономического роста на уровне, необходимом для вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира.

В ходе заседания с докладами выступили министр национальной экономики Тимур Сулейменов и министр финансов Бахыт Султанов.