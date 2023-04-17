Для устойчивого и качественного роста

Постановление «Об утверж­дении экономической политики на среднесрочный период» Премьер-министр Алихан Смаи­лов подписал 5 апреля, то есть сразу после завершения формирования нового Правительства. Таким образом, принятый документ станет одной из «дорожных карт», определяющих приоритеты в работе Кабинета министров.

В преамбуле «Экономической политики» отмечается, что развитие Казахстана сегодня нацелено на достижение траектории устойчивого роста в качестве государства с рыночной экономикой, полноправного члена мирового сообщества и общепризнанного лидера в Центрально-Азиатском регионе.

Авторы документа констатируют, что национальная экономика, базирующаяся на использовании сырьевого потенциала страны, сумела преодолеть ряд вызовов и пережить непростые годы глобальных кризисов.

Вместе с тем ухудшение гео­политической ситуации в мире, политические и военные конф­ликты, санкционные противостоя­ния, последствия пандемии запустили процесс формирования новой политичес­кой и экономической географии мира. На этом фоне международные институты прогнозируют замедление темпов роста мировой экономики и возникновение рисков глобальной рецессии.

«При этом в экономике Казахстана сохраняются системные проблемы, сдерживающие ее развитие и способные привести к рос­ту социальной напряженности. Для придания нового импульса развитию требуются переосмысление принципов и механизмов экономической политики, обеспечение ее предсказуемости, определение роли государства и перенастройка «правил игры» в целях стимулирования предпринимательской деятельности», – говорится в документе.

Правительство полагает, что государство сосредоточится на исполнении стратегичес­ких функций по обеспечению национальной безопасности, верховенства закона и правопорядка, развитию человеческого капитала, расширению базовой инфраструктуры, региональному развитию, координации и регулированию экономических процессов.

Главным постулатом «Экономической политики» на среднесрочный период станет построение инклюзивной экономики со справедливым распределением доходов и ростом уровня жизни граждан.

За последние десять лет экономика Казахстана выросла в реальном выражении на 36,4%. Основным драйвером развития стала сфера услуг, рост в которой составил 42,6%, в то время как производство товаров увеличилось на 31,2%.

С середины 2000-х Казахстан, по классификации Всемирного банка, относится к странам с уровнем доходов выше среднего. При этом ВВП на душу населения с 2012 года снизилось в республике с 9,9 тыс. до 8,7 тыс. долларов.

В то же время за последние десятилетия такие страны, как Эстония, Латвия и Литва, совершили качественный рывок, перейдя из категории стран с уровнем доходов выше среднего в категорию стран с высокими доходами. Это свидетельствует о том, что для Казахстана все еще актуальна проблема «ловушки среднего дохода».

При этом действующая экономическая модель, ориентированная на добычу и экспорт углеводородов и минеральных ресурсов, не в состоянии генерировать дальнейшее устойчивое и инклюзивное экономическое развитие.

«Наблюдаются высокая концентрация в сырьевых секторах, низкие уровни «сложности» выпуска и экспорта продукции, а также конкурентоспособности по сравнению со странами региона. Подтверждением тому является 78-я позиция Казахстана в рейтинге «Индекс экономической сложности» (для сравнения: Беларусь – 31-е место, Россия – 52-е место, Грузия – 63-е место, Кыргызстан – 66-е место)», – отмечается в документе.

Среди прочих требующих решения проблем в документе перечислены истощение сырьевых запасов, высокий уровень физической и моральной изношенности основных фондов крупных производств, растущий разрыв между фактическим потреблением и генерацией электроэнергии, старение оборудования электростанций.

Как отмечается, стагнация и отсутствие качественных преобразований в экономике отрицательно влияют на бюджетные параметры. В структуре доходов бюджета по-прежнему наблюдается высокая зависимость от сырьевых отраслей. Динамика поступлений напрямую зависит от рынков, где ценовая волатильность является нормой.

К примеру, за последние пять лет расходная часть бюджета не подкреплялась достаточной доходной базой, способной полноценно обеспечить ее расходную часть. Так, в 2021 году налоговые поступления составили 10,7 трлн тенге при бюджетных расходах в размере 18,6 трлн тенге. При этом часть расходов была компенсирована трансфертами из Национального фонда (4,5 трлн тенге).

С учетом вышеизложенных и ряда других рисков целью принятой «Экономической политики» назван устойчивый, качественный и инклюзивный экономический рост, способный обеспечить реальное увеличение уровня национального дохода.

Согласно документу, фундаментальным условием его реализации будет всеобъемлющее гарантирование верховенства закона, а сама экономическая политика будет направлена на обеспечение справедливости и равенства возможностей для максимального раскрытия потенциала всех экономических агентов и граждан.

Основными принципами «Экономической политики» станут гарантирование неприкосновенности частной собственности, прозрачность принимаемых решений, честная конкуренция, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.

«Государство планомерно сократит свое присутствие в экономике и сосредоточится на создании благоприятной для предпринимательства регуляторной среды. Будет обеспечено полное практическое соблюдение положений антимонопольного законодательства, устранена практика, приводящая к искажению экономических стимулов и деформации рыночных условий», – говорится в документе.

В нем подчеркивается, что это позволит выстроить экономическую систему, свободную от олигополий и олигархии, основанную в первую очередь на массовом предпринимательстве, ведущую роль в котором будет занимать частный сектор. Эффективность экономической политики будет оцениваться не только по росту валового внутреннего продукта, а в первую очередь по созданию качественных рабочих мест и увеличению реальных доходов граждан.

Согласно планам Правительства, развитый и самодостаточный предпринимательский сектор станет драйвером устойчивого роста производительности труда. При этом государственный сектор в экономике будет ограничен в рамках стратегических отраслей.

Будет выстроена модель экономического развития, инвестирующая в граждан через системы образования и здравоохранения и обеспечивающая равные возможности для всех, с оказанием поддержки наиболее уязвимым социальным группам. При этом государство приступит к созданию условий для развития частных инициатив, повышения знаний и навыков, в том числе профессиональных, с возможностью их трансформации в благосостояние вне зависимости от места проживания.

Многовекторная политика внешнеэкономического развития будет способствовать созданию эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов страны в международной торговле.

«В совокупности реализация экономической политики обеспечит процветание нации и реальное повышение благосостояния граждан», – отмечается в документе.