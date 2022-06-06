Для всех и для каждого

Для жителей столицы, оказавшихся в эти дни в больничных палатах, были предусмотрены все условия для голосования.

Участки для голосования были организованы в 27 стационарах. Урны установили в холлах и конференц-залах больниц. Здесь же находились члены участковых комиссий референдума.

– Референдум – важное событие, которое останется в истории Казахстана. Наши медработники с утра активно голосуют, потому что понимают свою причастность к изменениям в жизни страны, – сказал руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

Одной из первых на участке для голосования № 211 в многопрофильной городской больнице № 1 проголосовала пациентка Алтынай Утебаева. Она отметила, что референдум для нее важен и она верит, что ее голос повлияет на уровень и качество жизни, поможет дальнейшему процветанию родины.

– Верю в светлое будущее нашей страны, надеюсь, что референдум откроет новые возможнос­ти для всех граждан, молодежи и для нас, пенсионеров. Но я считаю, что мы заметим изменения не сразу, так как это нелегкая работа. Сегодня я говорю «нет» коррупции, непотизму и монополии в политике и экономике. И да, я считаю каждый голос действительно важным, – высказала свое мнение Алтынай Утебаева.

Проголосовали на референдуме и беременные женщины, находящиеся на сохранении в перинатальных центрах, и уже родившие. Среди них – Дамира Хасенова и Кристина Королевская, ставшие мамами 1 июня, в День защиты детей.

Представитель Молодежной информационной службы из города Нур-Султана Дания Яруллина наблюдала за процессом голосования в многопрофильной городской детской больнице № 3. Она отметила, что голосование в стационаре прошло спокойно, были предоставлены переносные урны для тех мам, которые не могли оставить своих детей в палатах без присмотра.

– Нарушений не было, все по правилам. Основное голосование прошло в холле больницы, – прокомментировала наблюдатель.