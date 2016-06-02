​Для всех и каждого

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

За почти вековую историю своего существования – ансамбль был основан в далеком 1921 году – артисты коллектива побывали с гастролями в более чем 100 странах мира. И везде – от субарктической Швеции до тропических Канарских островов – выступления грузинских танцоров и певцов сопровождал неизменный успех, поскольку высокое исполнительское мастерство и полная самоотдача любимому делу не знают границ – ни географических, ни языковых.

За полчаса до начала концерта в фойе Дворца Респуб­лики негде яблоку было упасть, посмотреть и послушать знаменитый ансамбль собрались тысячи горожан. И они не обманулись в ожиданиях.

Программа концерта была выстроена в оригинальных световых и звуковых решениях, от начала и до конца выдерживая концептуальную направленность всего масштабного и красочного действа. За двухчасовой промежуток концертного времени она сумела вобрать в себя всю 15-вековую историю Грузии, расцвеченную музыкальным искусством всего Кавказа. И как любая история, она началась с рождения. Вот пучок света выхватывает из глубины сцены склонившуюся над колыбелью мать. Стройный и грациозный женский хоровод вокруг нее обрамляет еще один, мужской, призванный оберегать свой дом и семью от вражеских набегов. Под направленным светом софитов сценки из мирной жизни: девушки с кувшинами у водопада, празднование свадеб и богатого урожая, щебет птиц и детский смех. Но вот набегают грозовые тучи, и около сотни мужчин все как один бросаются на поле сражения. Танец с кинжалами выглядел настолько впечатляющим, что искры сыпались не только на сцене, но и в зале – от напряжения, в котором держали публику танцоры. Высочайший профессионализм и блестящее техническое мастерство заставляли зал реветь от восторга. Зажигательные танцы кавказских джигитов перемежались грациозными танцами грузинских красавиц. В каждом неспешном повороте головы и завораживающей линии рук было столько изя­щества и красоты, что звуки музыки заглушали зрительские овации.

Вокальное искусство со знаменитыми грузинскими традициями многоголосного пения представила группа Georgians. С первыми звуками этих удивительно чарующих мелодий воображение относит тебя к извилистым горным тропам, которыми вернувшийся с поля сражения сын бредет к матери, или рисует другую картину – радость в семье от первого собственноручно вытканного дочерью ковра. Невероятно красивые романтические баллады не требуют перевода, они находят отклик в душе каждого зрителя. Казалось бы, поют для всех, но каждому в зале верится, что поют именно для него. В этом, наверное, и кроется сила большого искусства – быть доступным для всех и каждого.

Выступление Государственного ансамбля песни и танца Аджарии стало главным украшением Дней культуры Грузии в Казахстане. Коллектив с особенной чистотой песенного и танцевального фольклора по праву заслужил продолжительные овации зрительного зала, не желавшего так быстро отпус­кать полюбившихся артис­тов. И они, растроганные таким вниманием и любовью, сделали казахстанской пуб­лике ответный подарок – под несмолкаемые аплодисменты исполнили казахскую народную песню на слова Абая «Көзімнің қарасы»… 

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