​Для взрослых и юных читателей

На ней представлены около 200 книг по 12 зимним видам спорта, которые включены в программу Универсиады. Это фигурное катание, керлинг, хоккей с шайбой, шорт-трек, конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл...

Открывает экспозицию раздел, посвященный спортивным достижениям Казахстана и истории Олимпийских игр. Выставка, как считают организаторы, покажется интересной и взрослым, и юным читателям. А работать она будет весь период проведения Универсиады.

Сергей Горбунов


Сюрприз от «Оңай»

В честь Всемирной зимней Универсиа­ды-2017 выпущены транспорт­ные карты «Оңай» с логотипом соревнований.

Тираж эксклюзивных карт составил пять тысяч экземп­ляров. Их цена – 600 тенге, включая стоимость одной поездки – 80 тенге. Используются они так же, как и обычные.

По новой карте можно совершить одну поездку на общественном транспорте Алматы, – уточнили в пресс-службе ТОО «Транспортный холдинг города Алматы». – Далее пользователь может пополнить баланс с помощью терминалов самообслуживания, касс, электронных кошельков, интернет-порталов и мобильных приложений банков, почтовых отделений, SMS и других каналов.

Сувенирные карты реализуются с 20 января на станциях метрополитена и в Центре обслуживания «Оңай».

Напомним, в общественном транс­порте Алматы действует система электронного билетирования «Оңай». При входе в салон автобуса, троллейбуса необходимо обязательно зарегистрировать проезд, используя транспортную карту или билет. Также карты «Оңай» можно использовать для быстрой оплаты входа на высокогорный каток «Медеу».

Марина Михайлова


Зрителям – отдельные маршруты

В Алматы по маршруту Эстафеты огня с 10.00 до 14.00 будет ограничено движение автотранс­порта. Как сообщает пресс-служба акима города, она пройдет по следующему маршруту: КазНУ им. Аль-Фараби – ул. Тимирязева – ул. Манаса – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе-би – пр. Достык – пр. Абая – ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – пр. Достык – площадь Республики.

Движение общественного транспорта будет осуществляться практически в штатном режиме. Автобусы смогут продвигаться по мере прохождения эстафеты. Кстати, в дни открытия и закрытия Универсиады будут задействованы специальные маршруты по доставке зрителей к стадиону «Алматы Арена».

Автобусы будут отправляться с двух точек города – с Центрального стадиона и площади «Астана» (КБТУ). В дни соревнований дос­тавку зрителей на спортивные объекты запланировано осущест­влять с трех точек: Центрального стадиона, автовокзала «Саяхат» и ж/д вокзала «Алматы-1». Тем, кто решит воспользоваться личным транспортом во время Игр, следует помнить, что по требованию FISU вокруг мест проведения зрелищных мероприятий действует 500-метровая зона безопасности. Поэтому автовладельцам удобнее всего будет оставлять свои авто на парковках.

Марина Орлова

