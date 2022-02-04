Для загрузки отечественных производств

В течение двух лет в Казах­стане будут действовать изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок.

Соответствующее постановление «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима» принято Правительством. Документом предусматривается ограничение доступа потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из других государств к участию в процедурах государственных закупок конкретных товаров (работ, услуг) либо ограничение доступа к госзакупкам, осуществляемым в определенных отраслях экономики.

Эта мера позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранить рабочие места и в целом придать стимул для дальнейшего развития отечественной легкой, мебельной промышленности и машинострое­ния.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития в уполномоченный орган по госзакупкам представлен список товаров мебельной и легкой промышленности с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима, вошли: лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки, автоматизированные газораспределительные станции, пункты газорегуляторных блочных, газоизмерительных установок (станций), комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого нап­ряжения, открытые распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, с цифровой релейной защитой и цифровым управлением, цифровые устройства РЗА, высоковольтные выключатели и разъединители, комбайны, тракторы, седельные тягачи, автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника, счетчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.