Среди них – проект ТОО «Фирма Бекарыс» на приобретение комплекса оборудования для запуска мини-завода по производству искусственного камня из кварца. Его реализация позволит обеспечить качественными отделочными материалами строительную и мебельную отрасль Западного Казахстана. На производстве будет дополнительно создано 32 новых рабочих места. Товариществу будет оказана господдержка по субсидированию процентной ставки в рамках первого направления программы на сумму 110 млн тенге.

Одобрение РКС также получили проекты ИП «Кайрашова С. Я.», который предусматривает закупку техники для расширения его деятельности, и ТОО «Алекс-Компани» по рефинансированию ссудной задолженности по выданному ранее кредиту на приобретение коммерческой недвижимости.

С начала реализации программы в области по субсидированию процентной ставки в рамках 1-го и 3-го направлений одобрен 71 проект МСБ на общую сумму более 17 млн тенге. На сегодня подписаны 52 трехсторонних договора субсидирования между фондом «Даму», банками-участниками и бизнесом на общую сумму кредита 10 с половиной млн тенге.

Утроил силы кластер

Гипсокартонные и пазогребневые плиты, гипсополимер, белый селективный гипс улучшенного качества, сухие строительные смеси собственной разработки и другая продукция АО «Жамбылгипс» вновь высоко оценены экспертами жюри тради­ционной престижной международной выставки в Новосибирске.

Изделия одного из лучших отечественных производителей готовой продукции, не требующей дальнейшей переработки при использовании, обладателя народного знака качества «Безупречно», пользуются авторитетом не только в Казахстане. К примеру, каждую пятую из 12 млн гипсокартонных плит, производимых здесь ежегодно, покупают Россия, Кыргызстан, Туркменистан…

И не только потому, что стройматериал соответствует всем международным стандартам. Он еще и на 50% дешевле аналогичного импортного. Снижать цену позволяет кластер. Собственное месторождение гипсового камня – под боком у предприятия, а потому и транспортные расходы минимальные. Все это и делает себестоимость готовой продукции максимально низкой, а значит, особенно привлекательной для потребителей. Отсюда – всевозрастающий спрос и постоянное увеличение мощности производства.

Праздник сбывшейся мечты

В Приуралье решена давняя проблема – природный газ подан в села и аулы, расположенные на левобережье Урала. Что стало возможным с завершением очередного этапа строительства газопровода Карачаганак – Уральск. Экологически чистое и надежное топливо получили жители поселка Акжаик Теректинского района.

Сбылась их давняя мечта. Ведь на селе природный газ – это другой образ жизни. По словам акима области Бактыкожи Измухамбетова, поздравившего сельчан с радостным событием, газификация является одним из важнейших приоритетов местной власти. Если в 2007 году природным газом пользовалось меньше трети населенных пунктов, то сейчас этот показатель достиг 80%. За три года проложено около тысячи километров газопроводов. Жители поселка поблагодарили руководителя области, отметив, что дешевое топливо – это еще и новые возможности для развития сельского предпринимательства. Немаловажно, что теперь у акжаикцев появится гораздо больше свободного времени. Значительный объем работ по газификации будет выполнен в Теректинском районе и в нынешнем году.

Учась страну защищать

Трехдневный военно-патриотический лагерь в рамках празднования 20-летия Независимости Казахстана организовало в городе Рудном молодежное объединение «Неономад» совместно с Гражданским альянсом Казахстана. Цель мероприятия – совершенствование воспитания молодежи, улучшение военно-спортивной, технической подготовки подростков к службе в Вооруженных силах РК, воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности. В программе лагеря – учебные занятия по технике и тактике ведения боя, медицине и транспортировке пострадавшего, погружения с аквалангом, пионеринг, тренировки по казахскому рукопашному бою «Жудырыктасу», встреча с участниками афганской войны, мини-концерт военно-патриотической песни.