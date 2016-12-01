Свежий выпуск
Для запуска мини-завода

Среди них – проект ТОО «Фирма Бекарыс» на приобретение комплекса оборудования для запуска мини-завода по производству искусственного камня из кварца. Его реализация позволит обеспечить качественными отделочными материалами строительную и мебельную отрасль Западного Казахстана. На производстве будет дополнительно создано 32 новых рабочих места. Товариществу будет оказана господдержка по субсидированию процентной ставки в рамках первого направления программы на сумму 110 млн тенге.

Одобрение РКС также получили проекты ИП «Кайрашова С. Я.», который предусматривает закупку техники для расширения его деятельности, и ТОО «Алекс-Компани» по рефинансированию ссудной задолженности по выданному ранее кредиту на приобретение коммерческой недвижимости.

С начала реализации программы в области по субсидированию процентной ставки в рамках 1-го и 3-го направлений одобрен 71 проект МСБ на общую сумму более 17 млн тенге. На сегодня подписаны 52 трехсторонних договора субсидирования между фондом «Даму», банками-участниками и бизнесом на общую сумму кредита 10 с половиной млн тенге.


Утроил силы кластер

Гипсокартонные и пазогребневые плиты, гипсополимер, белый селективный гипс улучшенного качества, сухие строительные смеси собственной разработки и другая продукция АО «Жамбылгипс» вновь высоко оценены экспертами жюри тради­ционной престижной международной выставки в Новосибирске.

Изделия одного из лучших отечественных производителей готовой продукции, не требующей дальнейшей переработки при использовании, обладателя народного знака качества «Безупречно», пользуются авторитетом не только в Казахстане. К примеру, каждую пятую из 12 млн гипсокартонных плит, производимых здесь ежегодно, покупают Россия, Кыргызстан, Туркменистан…

И не только потому, что стройматериал соответствует всем международным стандартам. Он еще и на 50% дешевле аналогичного импортного. Снижать цену позволяет кластер. Собственное месторождение гипсового камня – под боком у предприятия, а потому и транспортные расходы минимальные. Все это и делает себестоимость готовой продукции максимально низкой, а значит, особенно привлекательной для потребителей. Отсюда – всевозрастающий спрос и постоянное увеличение мощности производства.


Праздник сбывшейся мечты

В Приуралье решена давняя проблема – природный газ подан в села и аулы, расположенные на левобережье Урала. Что стало возможным с завершением очередного этапа строительства газопровода Карачаганак – Уральск. Экологически чистое и надежное топливо получили жители поселка Акжаик Теректинского района.

Сбылась их давняя мечта. Ведь на селе природный газ – это другой образ жизни. По словам акима области Бактыкожи Измухамбетова, поздравившего сельчан с радостным событием, газификация является одним из важнейших приоритетов местной власти. Если в 2007 году природным газом пользовалось меньше трети населенных пунктов, то сейчас этот показатель достиг 80%. За три года проложено около тысячи километров газопроводов. Жители поселка поблагодарили руководителя области, отметив, что дешевое топливо – это еще и новые возможности для развития сельского предпринимательства. Немаловажно, что теперь у акжаикцев появится гораздо больше свободного времени. Значительный объем работ по газификации будет выполнен в Теректинском районе и в нынешнем году.


Учась страну защищать

Трехдневный военно-патриотический лагерь в рамках празднования 20-летия Независимости Казахстана организовало в городе Рудном молодежное объединение «Неономад» совместно с Гражданским альянсом Казахстана. Цель мероприятия – совершенствование воспитания молодежи, улучшение военно-спортивной, технической подготовки подростков к службе в Вооруженных силах РК, воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности. В программе лагеря – учебные занятия по технике и тактике ведения боя, медицине и транспортировке пострадавшего, погружения с аквалангом, пионеринг, тренировки по казахскому рукопашному бою «Жудырыктасу», встреча с участниками афганской войны, мини-концерт военно-патриотической песни.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Прерванный полет
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Завершена аккредитация наблюдателей
За взятку – под стражу
Право было одно – работать до изнеможения
Сквозь струны столетий
Ливень, авария и протесты
По заслугам – награды
В начале всего – слово
Тот день, что год кормит…
Звуки марша раздаются
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
По существу
Свежий выпуск
По заслугам – награды
Свежий выпуск
Cтена скорби
Свежий выпуск
Сквозь струны столетий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]