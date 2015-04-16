Для защиты от паводка

Как было отмечено, во всех регионах разработаны планы реагирования и откорректированы меры взаимодействия на период паводка. В зонах чрезвычайных ситуаций работают 4 515 спасателей, пожарных и военнослужащих Национальной гвардии, задействованы 1 221 единица специальной и спасательной техники, 74 плавсредства, 106 водооткачивающих устройств. С начала паводка возведено более 12 км временных дамб, восстановлено 3,2 км плотин, набрано и уложено более 51 тыс. мешкотары, откачено более 140 тыс. кубометров воды. Заблаговременно из населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, были эвакуированы 11 172 человека. Созданы группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений по реагированию в регионах. В их состав входят 23 972 человека, 7 361 единица техники, 982 плавсредства и 16 вертолетов. По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам областей, городов Астаны и Алматы совместно с заинтересованными госорганами проводить ежедневный мониторинг, держать ситуацию на постоянном контроле и оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.
Токаев пригласил спикера Сената Франции посетить с визитом Казахстан
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
До сих пор сохраняется проблема перевода произведений Абая на языки народов мира
Документально-филологическое исследование профессора Серика Негимова знакомит широкий круг читателей с жизнью и творчеством славного сына казахского народа Малика Габдуллина
В Алматы открылся Х Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», цель которого – продвижение работ молодых кинематографистов по всему миру
Квартирный вопрос в Жезказгане стоит остро – коммунальное жилье в дефиците, инвесторов по программе реновации нет
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Защищенность должна стать реальностью
Выбирай, сноси и строй!
Где-то в параллельной Вселенной…
Территория дружбы и согласия
Стежки ложатся – жизнь идет…
Инфляцию – под контроль
Голов забивают все больше
Окунемся в прошлое?
Запечатленная история
Хорошие перспективы
Творческий подход
В системе новых транзитных координат
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области