Для защиты от паводка Свежий выпуск Глеб МАЛЫХ

Как было отмечено, во всех регионах разработаны планы реагирования и откорректированы меры взаимодействия на период паводка. В зонах чрезвычайных ситуаций работают 4 515 спасателей, пожарных и военнослужащих Национальной гвардии, задействованы 1 221 единица специальной и спасательной техники, 74 плавсредства, 106 водооткачивающих устройств. С начала паводка возведено более 12 км временных дамб, восстановлено 3,2 км плотин, набрано и уложено более 51 тыс. мешкотары, откачено более 140 тыс. кубометров воды. Заблаговременно из населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, были эвакуированы 11 172 человека. Созданы группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений по реагированию в регионах. В их состав входят 23 972 человека, 7 361 единица техники, 982 плавсредства и 16 вертолетов.

По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам областей, городов Астаны и Алматы совместно с заинтересованными госорганами проводить ежедневный мониторинг, держать ситуацию на постоянном контроле и оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.



