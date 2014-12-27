Для здоровья новорожденных

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Наталия ЕРМАЧЕНКО, Костанайская область
Согласно меморандуму о сотрудничестве между Евразийской группой и акиматом Костанайской области, ССГПО выделило на эти цели 50 млн. тенге.
– Благодаря спонсорству горняков мы смогли приобрести самое современное оборудование, – говорит руководитель учреждения Галина Баландина. – А переоснащение позволило роддому получить новый статус – теперь он преобразован в перинатальный центр. Это означает, что значительно расширяется спектр медицинских услуг. В частности, появилась возможность выхаживать недоношенных детей и малышей с малым весом в специализированном отделении, выявлять у новорожденных различные патологии. Штат пополняется узкими специалис­тами: кардиологом, рентгенологом, невропатологом, окулистом.
Наиболее дорогостоящее оборудование было приобретено для отделения реанимации. Так, система искусственной вентиляции легких стоит порядка 8,5 млн. тенге, а открытая реанимационная система – 5,5 млн. тенге. Закуплены наркозно-дыхательный аппарат для операционной и передвижной рентгеновский аппарат стоимостью 7,3 млн. и почти 6 млн. тенге соответственно.
Сейчас в перинатальном центре восемь родильных палат и одна резервная. Две палаты пополнились кроватями-трансформерами, которые при необходимости превращаются в кресла и очень удобны как для рожениц, так и для акушерок. Одна такая кровать стоит порядка 2,5 млн. тенге. Также здесь появились электронные весы, специальные приборы для прослушивания сердцебиения плода, оборудование для обеззараживания воздуха, насос для капельного внутривенного введения лекарственных средств и столы с подогревом для санитарной обработки новорожденных. В общем, рожать рудничанкам и женщинам из близрасположенных поселков будет намного спокойнее.
– Забота о здоровье казахстанцев была и остается в числе приоритетных задач, обозначенных Главой государства в Послании народу страны. А горняки неуклонно следуют обозначенному Президентом курсу, – прокомментировал акцию предприятия первый руководитель ССГПО Мухамеджан Турдахунов.

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