​Для здоровья селян

Любовь Доброта, Туркестанская область

Жители сельского округа с нетерпением ждали открытия медицинского учреждения, рассчитанного на 100 посещений в смену. Отныне не придется ехать на прием в районный центр. Первичную медико-санитарную помощь здесь будут получать 19 799 жителей, проживающих на территории семи населенных пунктов сельского округа Первомайское.

В поликлинике также расположено отделение скорой медицинской помощи, что поз­волит бригаде оперативно прибыть по вызову и в случае необходимости транспортировать больного до лечебного учреждения.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев приехал на новоселье, чтобы лично проверить готовность поликлиники к работе. Он поздравил местных жителей со знаменательным событием и призвал медицинских работников добросовестно выполнять профессиональные обязанности, заботиться о здоровье сельчан и повышать свою квалификацию.

Государство имеет возможность практически во всех населенных пунктах открыть медучреждения, приблизив медпомощь непосредственно к людям. Только в прошлом году в Толебийском районе построили 7 модульных медицинских пунктов, в которых пациенты могут рассчитывать на получение первой санитарно-медицинской помощи. Эти объекты расположены в населенных пунктах Онтустик, Верх­нее Каскасу, Ангирата, Корган, Алшалы, Акайдар, Тонкерис. На строительство объектов здравоохранения затрачено 210 млн тенге.

Аким области посетил населенный пункт Акайдар-1 сельского округа Достык, ознакомившись с работой модульного медицинского пункта. Сюда за первичной медико-санитарной помощью обращаются более 600 жителей. В целом в Толебийском районе медицинские услуги населению оказывают 54 учреждения здравоохранения. 

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