Для земледельцев складывается благоприятная ситауация – эксперты-аграрии
Глеб МАЛЫХ
Начало весенне-полевых работ в основных зерносеющих регионах страны уже не за горами. По оценкам экспертов-аграриев, ситуация для земледельцев складывается вполне благоприятная, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
После обильных июльских осадков наблюдалось избыточное осеннее увлажнение почвы, зимой также был накоплен хороший запас снега. Поэтому сохранение накопившейся влаги и ее эффективное использование являются главной стратегической задачей при проведении посевной кампании. К тому же, по данным РГП "Казгидромет", количество осадков в мае около и больше нормы ожидается на основной территории республики, за исключением Павлодарской и отчасти Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.
Напомним, что в 2015 году общая посевная площадь сельхозкультур составит 21,5 млн га. Зерновыми будет засеяно 15,2 млн га, масличными – 2,2 млн га, кормовыми – 3,7 млн га, овощебахчевыми культурами и картофелем – 413,6 тыс. га. Имеющийся в некоторых регионах дефицит семян полностью восполнен за счет внутриобластного и межобластного обмена.
По данным Минсельхоза, на юге Казахстана яровыми сельхозкультурами уже засеяно свыше 353 тыс. га.