​Для земляков не жалко

Причем два из трех детских садов – частные, но оплата в них такая же, как и в государственном, – 5 тыс. тенге в месяц за одного ребенка. Аким сельского округа Рахимжан Жаманкулов считает, что 100-процентный охват детей дошкольным воспитанием стал возможен благодаря государственной программе «Балапан».

Частный предприниматель Марат Акилтаев, построивший детский сад, воспользовался поддержкой со стороны государства, получив дополнительный земельный участок и возможность подключения ко всем инженерным коммуникациям. Двухэтажное здание рассчитано на одновременное пребывание 100 детей. В нем предусмот­рено все необходимое для всестороннего развития малышей. Работать здесь будут почти три десятка сотрудников. Все они благодарны своему земляку за прекрасные условия и создание дополнительных рабочих мест в поселке, что для сельской местности особенно актуально.

– Я живу в Шымкенте, но в Састобе осталось немало родственников, друзей и знакомых, – говорит Марат Акилтаев. – Здесь много многодетных семей, и я неоднократно слышал жалобы на то, что чей-то сын или дочь не ходят в сад – нет мест. Вот и решил сам открыть, благо мой бизнес стабильно развивается, и такая возможность есть.