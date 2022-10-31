Дмитрий Легкий стал депутатом Мажилиса

Центризбирком сообщил о регистрации депутата Мажилиса Парламента РК Дмитрия Легкого, передает Kazpravda.kz.

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и выпиской из постановления № 279/02-30 Бюро Народной партии Казахстана от 22 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену Общественного объединения "Народная партия Казахстана" Легкому Дмитрию Максимовичу и зарегистрировать его депутатом Мажилиса Парламента РК.

Также Дмитрию Легкому будут выданы соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.