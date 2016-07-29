​Дмитрий ПЕТРУХИН: Выступить можем лучше, чем в Лондоне!

А просто так, для души, Петрухин уже давно не путешествует. Может, разве что в ходе первой кругосветки он с широко раскрытыми глазами смотрел на внезапно и во всей красе открывшийся мир, а заодно невольно зарабатывал себе авторитет. А затем «упорядочил» интересы, совместил приятное с полезным и уже многие годы на всех континентах пропагандирует Казахстан и грандиозные проекты родной страны. То есть зарабатывает авторитет для государства.

Когда-то он приглашал спорт­сменов огромного континента на 7-е зимние Азиатские игры 2011 года в Астану и Алматы, призывал людей разных континентов в конкурсах за право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» и зимних Олимпийских игр 2022 года голосовать опять же за Астану и Алматы. А потом Дмитрий Иванович пересекал десятки государственных границ, объясняя простым трудягам и руководителям экономических министерств, почему их страны обязательно должны участвовать в ЭКСПО...

И вот пришла пора помочь своим землякам-олимпийцам, для которых последние месяцы подготовки к Рио-де-Жанейро стали настоящим испытанием на прочность. И речь идет даже не столько о допинговых скандалах с участием наших тяжелоатлетов и отстранением элиты казахстанской штанги от участия в Олимпийских играх. Хотя и о них тоже, ведь главные наши надежды в 2016 году связывались именно с силачами. Плюс ко всему Дмитрий Пет­рухин считает Илью Ильина своим другом, искренне сожалеет о том, чем завершилась подготовка наших ведущих тяжелоатлетов к стартам в Бразилии.

Но жизнь не стоит на месте, и более сотни лучших казах­станских спортсменов готовятся к борьбе за медали Рио. Их тоже надо поддержать, считает Петрухин. А как это сделать – для Дмитрия Ивановича не вопрос: конечно же, грандиозным мотопробегом по областям Казахстана! Да чтоб с прекрас­но выполненным флагом, на котором центральное место занимают пять разноцветных олимпийских колец.

Все остальное место на полотнище – для теплых и искренних пожеланий и автографов известных в стране спортсменов и тренеров. Понятное дело, что застать в эти дни на местах наших будущих олимпийцев нереально: они уже в Латинской Америке или в салонах быстролетных лайнеров. Но, если честно, этот флаг даже не для них, а для верных болельщиков, которые вот таким оригинальным способом могут обратиться к своим кумирам с добрыми словами поддержки.

Олимпийский мотопробег стартовал в Алматы 6 июля – в День столицы. В путешествие с Петрухиным отправились 12 алматинских байкеров. Первая остановка – в Талдыкоргане. Здесь мотоциклистов встретили местные поклонники «железных коней» и всюду сопровождали их с флагом пробега. Возле Дворца спорта «Жастар» байкеров приветствовали известные в Семиречье спортсмены – представители регби, смешанных единоборств, юные футболисты. Чемпионы Азии и Азиатских игр, крупных международных состязаний оставляли автографы на флаге с пожеланиями побед нашим олимпийцам. Совместный парад байкеров проехал через главные улицы областного центра, напомнив жителям и о приближающемся 25-летии Независимости Казахстана, и предстоящем праздновании 1000-летия Алматы, и, конечно же, о вскоре стартующей летней Олимпиаде.

К слову, такой формат был принят специально: участники мотопробега встречаются с жителями областных и районных центров возле их главных спортивных объектов (в Усть-Каменогорске, например, это был Дворец спорта им. Ольги Рыпаковой, а в столице Казахстана – «Астана-Арена»). Там же команда Петрухина общается с жителями, рассказывает о предстоящей Олимпиаде и наших ведущих спортсменах, показывает собравшимся видеоролики о состоявшемся недавно республиканском мотопробеге, посвященном 550-летию Казахского ханства.

И везде земляки просят Дмитрия Петрухина показать им еще и фильмы, снятые в ходе его предыдущих кругосветных путешествий. Раздача автографов, фотосессии, катание детишек на мотоциклах – без этого у байкера не бывает встреч с земляками. Все это время флаг мотопробега, посвященного поддержке казахстанских олимпийцев, находится в руках местных байкеров, они – его хранители и «перевозчики»: начиная со встречи на границе своего региона и заканчивая передачей коллегам на границе с другой областью.

На флаге уже много авто­графов, в том числе и очень известных в нашей стране спорт­сменов и тренеров. К примеру, в Павлодаре добрых стартов нашим олимпийцам пожелал заслуженный тренер Казахстана по легкой атлетике Виктор Кольев, воспитавший целую группу прекрасных бегунов, блиставших на международной арене еще в советские времена. А в Астане на спортивные под­виги своих земляков вдохновили олимпийские чемпионы – легкоатлетка Ольга Шишигина и боксер Серик Сапиев.

Дмитрий Петрухин намерен после окончания мотопробега подарить этот флаг музею Первого Президента Казахстана. Там, кстати, уже есть несколько экспонатов, врученных в разные годы байкером: мотоцикл BMW K 1200 LT, на котором Петрухин совершил свое первое кругосветное путешествие, флаги пробегов в честь зимней Азиады и 550-летия Казахского ханства.

О недавнем юбилее путешественника мы оговорились не случайно. В тот день (25 июля) Петрухин и его спутники находились в Балхаше, городе, хорошо знакомом байкерам по прежним фестивалям на озере Балхаш. Вечером Дмитрия Ивановича с 60-летием по телефону поздравил аким Алматы Бауыржан Байбек, поблагодаривший за мощную поддержку наших спортсменов. К слову, в свой родной город мотоциклисты возвращаются 5 августа, в день открытия XXXI летней Олимпиады. «Вернемся, приведем себя в порядок и сядем смот­реть церемонию торжественного открытия соревнований», – сказал мне руководитель мотопробега.

Между прочим, о Бразилии у Петрухина масса различных воспоминаний. Я попросил его поделиться ими, потому что опыт бывалого путешественника будет наверняка интересен нашим спортсменам, особенно молодым, не так часто пересекающим океан. И вот что рассказал Дмитрий Иванович:

– Это очень интересная, красивая страна с открытыми и доброжелательными людьми. Если они видят, что ты относишься к ним, как к равным, не заносчив и приветлив, то тебе обеспечен точно такой же прием. Я думаю, нашим парням и девушкам несложно будет обратить окружающих их бразильских людей в своих страстных болельщиков, на соревнованиях они будут очень активно поддерживать казахстанцев и еще больше интересоваться нашей страной. А что касается некоторых опасений гостей Бразилии по поводу целостности своих кошельков, то тут можно сказать только одно: будьте повнимательнее, воришки есть везде, а в Рио их съедется немало. Я там дважды получил горький опыт заочного общения с этой породой людей, дважды был наивен и доверчив, за что и поплатился. Улыбаться вам будут все, но кто-то, возможно, обойдется злой ухмылкой.

Два года назад я в Бразилии был почетным гостем многолюдного байкерского фестиваля, на который съехались мотоциклисты со всей Латинской Америки, – продолжает Петрухин. – Подружился с бразильскими организаторами и до сих пор с ними переписываюсь, сообщаю новости и делюсь планами. Так вот, пару месяцев назад они в письме предложили свою мощную поддержку казахстанской олимпийской сборной во время Игр в Рио-де-Жанейро. Говорят: «Дима, приезжай, мы вместе организуем несколько грандиозных акций, о твоей стране на Олимпиаде услышат буквально все».

Не знаю, насколько у меня получится слетать в Бразилию, на своем байке там предстать перед друзьями уже точно не доведется. Надежда поднять настроение олимпийцам Казахстана в самом Рио у меня еще есть, но не все зависит от моего желания. Если буду включен в группу отправляющихся за океан болельщиков, что мне было обещано, то, конечно же, мобилизую бразильских байкеров на поддержку атлетов Казахстана. Их помощь землякам не будет лишней...

И еще одно. Сам байкер очень верит в успешные выступления казахстанцев на Играх в Рио-де-Жанейро. Несмотря ни на что, несмотря на потерю четырех олимпийских чемпионов предыдущих Игр в Лондоне. Петрухин считает, что нынешняя олимпийская сборная РК сможет как минимум повторить рекордный результат Олимпиады-2012, а то и превысить его. «Посмотрите, какую мощную сборную мы везем за океан в боксе, – говорит собеседник. – А борцы! А легкоатлеты во главе с моей хорошей знакомой Ольгой Рыпаковой! Не сомневаюсь, что даже в ослабленном составе команда тяжелоатлетов Казахстана способна завоевать не менее двух золотых медалей».

Я спросил у Петрухина, кого еще, кроме Ольги Рыпаковой, он может причислить к своим друзьям, на которых следует равняться олимпийцам-2016, чьих спортивных результатов нужно добиваться? Дмитрий Иванович назвал самых уважаемых и близких ему спортсменов – Ермахана Ибраимова и Геннадия Головкина, Серика Сапиева, Василия Жирова, Ольгу Шишигину и некоторых других. Все, к слову, олимпийские чемпионы или призеры. Таких же титулов Петрухин желает и нашим нынешним участникам летних Олимпийских игр.