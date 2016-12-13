​Дневник путешественника с «Казахстанской правдой»

Олжас Сулейменов

Когда прочитала в газете «Казахстанская правда» о конкурсе, посвященном дипломатическим отношениям между Казахстаном и Китаем, решила обязательно принять участие. Я не дипломат, не историк, не ученый, но меня всегда интересовали философия, искусство и культура Поднебесной. Поэтому на короткое время я стану путешественником по Китаю и расскажу об этой удивительной стране и сотрудничестве с Казахстаном всем читателям, а путешествовать я буду с главной газетой страны.

«Притягательный Хоргос»

(«Казахстанская правда» № 8 от 15 января 2016 года)

В Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» открылся II казахстанско-китайский международный фестиваль льда и снега под девизом «Современный туризм – притягательный город». Здесь красовались ледовые скульптуры – торговые караваны, драконы, дивные птицы и растения. А сам городок ледовых скульптур стал своего рода мини-энциклопедией, повествующей об истории, животном мире, бытовом укладе, традициях двух народов.

«Казахские мотивы на благодатной земле»

(«Казахстанская правда» № 8 от 15 января 2016 года)

Посольством Китая в Казахстане была организована поездка журналистов в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В этом регионе, где проживают полтора миллиона казахов, созданы все условия для развития бизнеса, сохранения самобытного уклада жизни и изучения родного языка.

На Синьцзянском телевидении из 12 каналов 2 транслируют передачи, сериалы и мультфильмы на казахском языке. Местная народная радиостанция также вещает на китайском, казахском и пяти языках народностей, населяющих округ.

«Шелковый путь новых возможностей»

(«Казахстанская правда» № 13 от 22 января 2016 года)

Интересно вспомнить китайскую пословицу «Хочешь идти вперед – надо иметь друзей». То есть достигнув высот в экономическом развитии, Китай стремится расти и дальше, но это возможно только вместе с соседями.

Китайский проект открывает всем участникам возможность сообща достичь благополучия и стабильности на протяжении всего Шелкового пути.

В перспективе планируется создание семи «поясов»: транспортного, энергетического, торгового, информационного, научно-технического, аграрного и туристического.

Одним из важнейших шагов по реализации политики Лидера Казахстана стало создание совместного казахстанско-китайского железнодорожного терминала в порту города Ляньюньган в Китае с выходом в Тихий океан, то есть на многообещающие рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.

«ТНК из Поднебесной: интерес к Казахстану растет»

(«Казахстанская правда» № 16 от 27 января 2016 года)

Крупнейшие китайские компании инвестируют в реализацию 19 проектов в агропромышленном секторе Казахстана 1 млрд 735 у. е.

Все эти проекты по производству и переработке сельхозпродукции реализуются в рамках 61-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» – «Привлечение стратегических инвесторов для развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

«Дух Шелкового пути»

(«Казахстанская правда» № 50 от 17 марта 2016 года)

Экономический пояс вдоль Шелкового пути нацелен на сотрудничество Китая, Центральной Азии и Европы и объединяет два с половиной миллиарда людей.

Руководитель Центра изучения России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй представил китайское видение интеграционных процессов в Евразии. В частности, он подчеркнул, что Китай и Казахстан имеют все возможности и основания для экономического сотрудничества и торговли. Тем более что «границы между странами превышают 1 700 км, а это более половины центральноазиатской границы Китая». По мнению китайского ученого, надо активнее привлекать частные инвестиции для сопряжения Экономического пояса Шелкового пути, «Нұрлы жол» и Евразийского экономического союза.

«Открывая Восточные ворота»

(«Казахстанская правда» № 51 от 18 марта 2016 года)

17 марта в Нанкине (КНР, провинция Цзянсу) по инициативе АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялся форум по привлечению иностранных инвесторов в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Форум был нацелен на реализацию Соглашения между провинцией Цзянсу и КТЖ по привлечению прямых инвестиций в размере 600 млн долларов США. Данное соглашение подписано в ходе визита Президента РК Н. Назарбаева в КНР в сентябре 2015 года.

Президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин подчеркнул важность инициатив лидеров РК и КНР Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина по реализации программы «Нұрлы жол» и проекта «Экономический пояс Шелкового пути», которые создают оптимальные условия для обеспечения торговли на Евразийском континенте с обязательным развитием перевозок по совместной транспортно-логистической системе.

«Реликвии из Шэньси»

(«Казахстанская правда» № 107 от 7 июня 2016 года)

В Национальном музее Республики Казахстан прошла выставка «По Великому Шелковому пути: культурное наследие Шэньси».

В экспозиции представлено более 130 фотографий, рассказывающих о редчайших культурных реликвиях древней китайской провинции Шэньси, о Великом Шелковом пути и его возрождении, о научно-технических, экономических и политических достижениях провинции.

По словам директора музея Дархана Мынбая, эта провинция считается не просто отправной точкой Шелкового пути, но и важным центром современного евразийского сухопутного моста, занявшего стратегическую позицию экономической концепции «Один пояс – один путь».

«Казахстан – ключевое звено Шелкового пути»

(«Казахстанская правда» № 148 от 4 августа 2016 года)

Возрождение Шелкового пути является стратегической задачей, поставленной в 2011 году Главой государства и признанной реализовать «окно возможностей» для Казахстана.

Интенсивное развитие западных и центральных регионов Китая, перевозки из которых более чем на треть состоят из высокотехнологичной продукции с коротким жизненным циклом спроса, обуславливает привлекательность трансконтинентальных сухопутных маршрутов через территорию Казахстана, так как стоимость доставки по этому маршруту сопоставима с морским с учетом расстояний до портов на восточном побережье Китая, а время доставки в 3 раза меньше.

С учетом этого Казахстан реализует инициативы по развитию и продвижению мультимодальных транспортных коридоров, которые позволят осуществлять транзит грузов через территорию Казахстана в следующих направлениях из Китая:

– в Российскую Федерацию и далее в Европу;

– от Хоргоса до порта Актау, далее по Каспийскому морю в Азербайджан, а затем через Грузию, Турцию и далее в Европу;

– в Иран, страны Ближнего Востока, Индию и Пакистан;

– в направлении север – юг через территории России, Казахстана, Туркменистана и стран Персидского залива.

«Возрождая Шелковый путь»

(«Казахстанская правда» № 167 от 1 сентября 2016 года)

В Национальной библиотеке РК торжественно открылся Зал культуры и литературы Китая.

В Астану и Алматы прибыла большая делегация из КНР: чиновники, журналисты, деятели науки и искусства. Цель визита – ознакомить казахстанцев с богатым культурным наследием Поднебесной, укрепить двустороннее сотрудничество в рамках создания Экономического пояса Шелкового пути.

В Национальной библиотеке в Алматы состоялось открытие Зала культуры и литературы Китая, а также экспозиции интеллектуальных технологий, произведенных в КНР.

Гости подарили библиотеке около 9 тыс. книг, а также представили на суд публики уникальные экспонаты прикладного искусства, музыкальные инструменты, китайские шахматы и шашки.

«Образцовая модель стратегического партнерства»

(«Казахстанская правда» № 169 от 3 сентября 2016 года)

Президент Казахстана Н. Назарбаев провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства прибыл в Китай с рабочим визитом для участия в саммите G20, который готовится принять один из самых успешных китайских городов. По многим показателям Ханчжоу уже превзошел все остальные мегаполисы Поднебесной, включая Пекин и Шанхай. Он лидирует в сфере электронных платежей, стал одним из трех крупнейших центров концентрации стартапов и уверенно показывает двузначные цифры роста экономики. Это своего рода сигнал «большой двадцатке» – миру нужна трансформация, и Китай готов поделиться передовым опытом.

«Сотрудничество – на новые рубежи»

(«Казахстанская правда» № 211 от 3 ноября 2016 года)

Политическое взаимодоверие – краеугольный камень китайско-казахстанской дружбы. Стороны поддерживают плотные контакты на высоком уровне, оказывают решительную поддержку в вопросах, касающихся взаимных ключевых интересов, рассматривая друг друга в качестве искреннего, дружественного, на­дежного партнера. Китай будет по-прежнему твердо поддерживать Казахстан в защите суверенитета, обеспечении социальной стабильности и экономического развития, готов с казахстанской стороной и впредь поддерживать тесные связи по вопросам региональной и международной повестки дня и тесно сотрудничать в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и т. д., отстаивая общие интересы обоих государств и развивающихся стран, констатировал Ли Кэцян, премьер госсовета Китайской Народной Республики.

...Наш караван сделал много остановок в казахстанских и китайских городах и селах. Каждый такой привал связан с успешными проектами на великой магистрали. Путешествуя вместе с «Казахстанской правдой» по Шелковому пути, мы убедились, что маршруты XXI века открывают новые перспективы и для нашей страны, и для Поднебесной.