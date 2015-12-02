​Дни Эрмитажа. Продолжение следует

О том, насколько продуктивным было общение музейщиков двух стран, журналистам рассказали министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, директор Национального музея РК Дархан Мынбай и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что стимулом для развития межкультурного и межмузейного сотрудничества стал призыв Главы нашего государства повысить качество культурных преобразований для вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. И те совместные проекты, которые обсуждались в рамках Дней Эрмитажа, тоже будут реализовываться в контексте Плана нации «100 конкретных шагов».

– Символично, что новая масштабная инициатива стартовала в Казахстане в День Первого Президента, – сказал Михаил Пиотровский. – Это придало ей особую значимость. Мы вчера договорились с Президентом Казахстана проводить такие встречи на регулярной основе – раз в два года. И мероприятия, запланированные в рамках Дней Эрмитажа, будут иметь в первую очередь научную направленность.

Как сообщил Михаил Пиотровский, совместные проекты связаны с кочевыми империями и культурами, скифо-сарматской археологией, буддизмом в Центральной Азии и тюркскими древностями. Это естественно, ведь в течение многих лет и казахстанские, и петербургские архео­логи занимались данной тематикой, и потому соответствующие экспонаты есть в Казахстане и в Эрмитаже. Тематические выставки вполне могут состояться, но готовиться к ним следует основательно. Может быть, даже в течение нескольких лет.

С удовлетворением Михаил Пиотровский отметил также готовность казахстанских коллег сотрудничать в сфере современного искусства, чему в Эрмитаже придают большое значение. Как выяснилось, в Национальном музее РК тоже есть интересная экспозиция, и это открывает большие возможности для сотрудничества.

Директор Национального музея РК Дархан Мынбай сделал акцент на интеграции усилий музейного сообщества по сохранению культурного наследия и развитии устойчивых форм сотрудничества, общих подходов к формированию единого евразийского музейного пространства.

– Для развития искусства Казахстана, музейного дела и для более углубленной интеграции между нашими странами значимость Дней Эрмитажа в Астане неоценима, – сказал, подводя итоги, Арыстанбек Мухамедиулы. – Это большое культурное событие. Нам есть чему поучиться друг у друга, а регулярные контакты позволят внести весомый вклад в сохранение богатого культурного и исторического наследия народов Казахстана и России.

На брифинге было отмечено, что гости из Петербурга, ознакомившись с экспонатами Национального музея РК, обратили внимание на то, что в крупнейшем музее Казахстана соблюдается классический подход к экспонированию артефактов, который гармонично сочетается с новейшими мультимедийными технологиями. Участие в мероприятиях, посвященных Дням Эрмитажа, приняли свыше 300 отечественных и зарубежных специалистов. Музейщики Казахстана в течение двухдневного общения с ведущими сотрудниками Эрмитажа получили сведения не только о мало­известных страницах из истории величайшего музея мира, но и о том, как формировались коллекции и что остается за рамками экскурсионных марш­рутов. Полезными оказались и многочисленные мастер-классы, лекции и живое, неформальное обсуждение насущных проблем по сохранению народного достояния, которое доверено музеям.