Дни Европы пройдут в Казахстане

Культура
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В Казахстане пройдет ежегодный международный праздник "День Европы", передает Kazpravda.kz.

Мероприятие, организованное представительством Европейского союза в Казахстане и посольствами государств – членов ЕС, проводится уже более 15 лет.

В рамках программы мероприятия состоится фестиваль европейского кино, открытие которого пройдет 16 мая в Астане в 19.00 в кинотеатре Kinopark с участием главы представительства ЕС в РК, послом Траяна Христея. В кинотеатрах Астаны, Алматы и Шымкента зрителям покажут 14 фильмов – призеров международных кинопремий, произведенных в странах Евросоюза. Среди них такие киноленты, как лауреат премии "Оскар-2016" британский документальный фильм "Эми" о жизни певицы Эми Уайнхаус, военная драма совместного производства Эстонии и Грузии "Мандарины", получившая награду "За лучшую режиссуру" Варшавского кинофестиваля-2015", и многие другие. Фильмы будут показаны 16–19 мая в Астане, с 13 по 21 мая в Алматы, 23–26 мая в Шымкенте.

Кроме того, 16 мая в 28 школах Астаны одновременно пройдут лекции "Час Дня Европы", где представители стран – членов ЕС расскажут школьникам о сотрудничестве Казахстана и Евросоюза.

Для активной молодежи будет организовано специальное неформальное мероприятие "Посольские встречи". Ребята встретятся с послами 10 государств – членов ЕС и представителями международных организаций, где смогут задать интересующие их вопросы, а также получить информацию об обучении в вузах Европы.

Для ценителей искусства 19 мая в столичном Конгресс-холле состоится концерт классической музыки в исполнении симфонического оркестра Астаны. В программе концерта произведения известных европейских композиторов: Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Фредерика Шопена и других.

На дискуссионной площадке "Печа-куча" в коворкинге Multispace Astana все желающие смогут более подробно узнать о традиционных европейских ценностях. 20 мая здесь пройдут презентации спикеров из государств – членов Евросоюза и международных организаций о Европе, сотрудничестве ЕС и Казахстана и многом другом. Участие в интерактивной дискуссии позволит получить ответы на вопросы о европейской политике, науке, образовании и культуре.

День Европы – ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза. Он отмечается 9 мая. Началом празднования считается подписание Декларации Шумана, согласно которой 9 мая 1950 года в Париже министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал Францию и Западную Германию объединить металлургическую и угледобывающую отрасли промышленности и отдать их под управление общего Высшего руководящего органа. Праздник День Европы является одним из неотъемлемых символов Евросоюза наряду с флагом, гимном и единой валютой – евро.

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