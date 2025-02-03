Дни казахского кино стартовали в регионах Казахстана

Показ начался в Караганде, а затем продолжится в других городах и сельских населенных пунктах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: пресс-служба МКИ РК

Главной целью инициативы является продвижение казахстанского кинематографа и предоставление широкой аудитории возможности оценить работы отечественных режиссеров. Особое внимание уделено вовлечению жителей сельских территорий, что позволит им увидеть лучшие произведения современной казахстанской кинематографии.

В программе Дней казахского кино представлены разнообразные фильмы, затрагивающие актуальные темы и отражающие культурные особенности страны. Среди них — «Жамбыл. Новая эпоха», «Дос-Мукасан», «Операция Набат», «Время патриотов» и другие. Каждый из этих фильмов несет глубокий смысл и предназначен для зрителей разных возрастов.

Для юных зрителей будет показан анимационный фильм «Тайказан».

Фильмы созданы при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.

В этом году планируется выход более десяти новых отечественных фильмов, что, безусловно, порадует поклонников отечественного кино, напомнили в Минкультуры.