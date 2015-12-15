​Дни казахского кино в Румынии

Данный проект призван познакомить румынского зрителя с кинематогра­фом нашей страны, а также способствовать расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Румынией. В программу вошли картины производства «Казахфильм» разных лет: «Жаужүрек мың бала» (режиссер А. Сатаев), киноэпопея «Путь Лидера» (Р. Абдрашов), «Кочевники» (С. Бодров, И. Пассер), «Жеруйык» (С. Тауекел), «Кыз-Жибек» (С. Ходжиков), «Биржан-сал» (Д. Жолжаксынов). В составе делегации были заслуженный деятель Казахстана актриса Жанна Куанышева, молодой талантливый актер Асылхан Толепов.

«Дни казахского кино стали прекрасным подарком к Национальному дню Румынии», – сказал председатель Союза кинематографистов страны Дамиан Лауренциу. Он также отметил, что кинопоказы позволили лучше узнать богатую историю и культуру казахского народа, и выразил надежду, что проект будет ежегодным. Фильмы увидели более тысячи человек. Зрителей удивили уникальный колорит, красота природы казахских степей, сильные национальные характеры, самобытная культура. Все киноленты были показаны с английскими и румынскими субтитрами на языке оригинала.