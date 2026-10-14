Дни казахстанского кино проходят в Будапеште

Кино,Европа

Показы проходят в историческом кинотеатре Uránia National Film Theatre

Фото: МКИ РК

В столице Венгрии проходят Дни казахстанского кино, в рамках которых зарубежным зрителям представляют три отечественных фильма, отражающих историю, культуру и духовные ценности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Программу открыл историко-биографический фильм «Амре», посвящённый жизни и творчеству выдающегося казахского певца Амре Кашаубаева. Также зрителям представили фильм «Қайтадан» (Restart). Завершит программу драма «Дорога к матери», повествующая о материнской любви, семейных ценностях и судьбах людей на фоне сложных исторических событий.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных и культурных учреждений, киноиндустрии, казахстанской диаспоры, а также студенты из Казахстана, обучающиеся в Венгрии. С приветственным словом выступила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Анель Бакытбеккызы.

Национальную киностудию «Казахфильм» имени Шакена Айманова представила Гульзат Шуренова-Калишук. Актёр Санжар Мади, исполнивший главную роль в фильме «Амре», и продюсер фильма «Қайтадан» Жалын Тлеубергенов рассказали о своих кинопроектах и поделились со зрителями опытом работы над фильмами.

Дни казахстанского кино направлены на популяризацию отечественного кинематографа за рубежом, расширение международного культурного сотрудничества и укрепление культурных связей между Казахстаном и Венгрией. Такие мероприятия открывают зарубежной аудитории возможность ближе познакомиться с историей, культурой и современным кинематографом Казахстана, отметили в Минкультуры.

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