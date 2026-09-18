Дни казахстанского кино стартовали во Франции

Кино,Европа

С 17 по 19 сентября зрителям представят классику отечественного кинематографа и современные фильмы

Фото: МКИ РК

В рамках Дней культуры Казахстана во Франции в Париже стартовали Дни казахстанского кино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фильмом открытия стала картина выдающегося казахстанского режиссера А.Карсакбаева «Алпамыс идет в школу», представленная в отреставрированной версии 4K. Показ приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера.

Современное казахстанское кино в программе представлено фильмами «Qaitadan» и «Игроманка». Обе картины созданы при государственной поддержке.

Дни казахстанского кино знакомят французскую аудиторию с различными этапами развития национального кинематографа – от признанной классики до современных работ нового поколения авторов, отметили в МКИ.

В рамках программы также проходят творческие встречи казахстанских кинематографистов с французской аудиторией, направленные на развитие профессионального и культурного диалога между двумя странами, добавили в министерстве.

#Франция #кино

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