Дни казахстанского образования проходят в Туркменистане

Они проходят с 10 по 12 октября в столице республики

По приглашению министерства образования Туркменистана и при поддержке министерства науки и высшего образования РК, МИД РК, а также посольства Казахстана в Туркменистане, Центр международных программ провел Дни образования Казахстана на международной выставке «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения могущественного государства».

В мероприятии приняли участие представители казахстанских вузов, таких как Назарбаев Университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Павлодарский педагогический университет имени Алкей Маргулана, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова и Аркалыкский педагогический институт имени Ы.Алтынсарина.

Мероприятие официально открыто и посещено главами дипломатических миссий, представителями кабинета министров и другими руководителями разных организаций. На выставке казахстанских вузов "Study in Kazakhstan" уже побывало около 300 человек, и сегодня продолжится её работа.