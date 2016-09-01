Дни культуры Кызылординской области пройдут в Астане 3–4 сентября

3–4 сентября в Астане пройдут традиционные Дни культуры Кызылординской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима региона.
На протяжении двух дней делегация во главе с акимом Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым ознакомит астанчан с историей, культурой и основными достижениями Приаралья.
"На остановке перед Дворцом школьника на проспекте Бауыржана Момышулы состоится ярмарка сельхозпродукции, на которой будут продаваться крупы, фрукты и овощи, мясомолочная и колбасная продукция, рыба, мед, хлебопекарные и кондитерские изделия. Кроме того, на ярмарке астанчане и гости столицы смогут посетить концерт кызылординских деятелей искусства "Ырысты, күрішті Қызылорда" и выставку "Ақ күріштің атасы – Ыбырай", посвященную 125-летию со дня рождения "полевого академика" Ыбырая Жахаева. Здесь же будет организована и выставка отечественной продукции под маркой "Сделано в Казахстане", – уточняется в сообщении.
В Центральной городской библиотеке имени Мухтара Ауэзова пройдет выставка книг "Туы биік, тұғыры берік Сыр елі", на которой посетители смогут ознакомиться с историей, культурой и нынешним развитием области. Праздничные мероприятия продолжатся в ЕНУ имени Льва Гумилева, где состоится встреча студентов с общественными деятелями и известными личностями.
"Все для счастья детей" – под таким девизом пройдет благотворительное мероприятие в Детской деревне Астаны. Аким области встретится с воспитанниками Детской деревни, пожелает им всего наилучшего и вручит подарки. В столичном Конгресс-холле состоится праздничный концерт кызылординских артистов "Сыр – Алаштың анасы"; в фойе Конгресс-холла вниманию гостей предложат фотовыставку "Тәуелсіздіктің дара жолы – Сыр елі жетістігі", посвященную вкладу Кызылординской области в становление Независимости. Также в эти дни пройдут выставка книг в Национальной академической библиотеке и выставки и экспозиции в честь юбилея Независимости в Национальном музее.
4 сентября продолжатся ярмарка возле Дворца школьников и праздничные концерты.