​Дни регионов открыло Приаралье

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Досжан НУРГАЛИЕВ

О том, с какими достижениями регион подходит к предстоящей юбилейной дате, рассказали на брифинге в СЦК представители областного акимата. Как отметил в своем выступлении заместитель акима Кызылординской области Руслан Рустемов, в январе – июне 2016 года промышленными предприятиями региона произведено продукции на 288,5 млрд тенге. При этом в обрабатывающей промышленности наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов выпускае­мой продукции. В частности, подобная динамика сложилась за счет увеличения объемов производства в пищевой, химической и металлургической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий. В целом за истекший период уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 23,3%, произведено продукции на 58,9 млрд тенге.

В рамках региональной Карты поддержки предпринимательства в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию восемь производственных объектов на общую сумму 2 013,8 млн тенге с созданием 350 рабочих мест. Один из этих проектов – новое предприя­тие по производству пищевой соли, где в общей сложности будут трудиться около 200 человек.

Существенный вклад в копилку экономических достижений вносят и предприятия аграрной отрасли, многие из которых выставят свою сельхозпродукцию в эти дни на проводимой ярмарке в столице республики.

Как сообщили спикеры пресс-конференции, сельскохозяйст­венная ярмарка товаропроизводителей Приаралья будет проводиться в Астане в районе Дворца школьников, по прос­пекту Б. Момышулы. Жителям и гостям столицы будут представлены 45 видов продукции, производимых предприятиями Кызылорды, а также семи райо­нов области на сумму свыше 70 млн тенге. Для реализации в столице завезено порядка 400 тонн продовольствия, в том числе 70 тонн рисовой крупы, 20 тонн рыбной продукции, около 90 тонн овощей, 6 тонн яблок и плодово-ягодной продукции, 33 тонны картофеля, 70 тонн бахчевых культур, 4 тонны молочной продукции, включая шубат и кумыс, 2 тонны меда, 3 тонны кондитерских изделий, 6 тонн мяса и колбасных изделий, около 1 тонны нацио­нальных сладос­тей и 5 тонн аральской соли. Продовольственная ярмарка будет сопровождаться концертом «Ырысты, күрішті Қызылорда».

В рамках Дней Приаралья также состоится выставка, демонст­рирующая промышленные дос­тижения региона за последние годы. На ней свою продукцию будут представлять ведущие производители облас­ти. В частнос­ти, качественную пищевую соль представит на выставке АО «Аралтуз», молочную продукцию и колбасные изделия – АО «РЗА», рисовую продукцию – ПТ «Абзал и К», а также ТОО «Сыр маржаны», молочную – ИП «Ермаханов С.», трубную продукцию – ТОО «КНК Кемикал», различные виды касок – ТОО «NP-Consulting». Также здесь будет представлена и обувь, производимая обувным предприятием ИП «МСК».

Отдельно будет организована выставка «Ақ күріштің атасы – Ыбырай», приуроченная к 125-летию известного рисовода, дважды Героя Социалистического труда Ыбырая Жахаева. В эти же дни в центральной библиотеке столицы пройдет книжная выставка «Туы биік, тұғыры берік Сыр елі», где будут представлены произведения писателей и поэтов региона, выпущенные в серии «Сырдария кітапханасы», а также книги, фотоальбомы, рассказывающие о социально-экономическом развитии области.

В фойе столичного Конгресс-холла состоится фотовыставка на тему «Тәуелсіздіктің дара жолындағы Сыр елінің жетістіктері», а также выставка произведений местных художников «Тәуелсіздіктің сырлы бояулары». Жители и гости столицы смогут посетить праздничный концерт мастеров искусств «Сыр – Алаштың анасы» с учас­тием оркестра народных инст­рументов им. Турмагамбета, а также ансамбля танца «Томирис» областной филармонии. Почитателям традиционного искусства «Сыр сулейлері» продемонстрируют свое мастерство народные сказители.

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