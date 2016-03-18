​Дни тревоги

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Зима и вообще-то горазда на неприятные сюрпризы, но в марте на прощание она «подкинула» североказахстанцам испытание самое длительное, на четверо суток растянувшееся. Сильный, с порывами до 25 метров в секунду, ветер поднял такую снежную круговерть, что порой автомобилис­там невозможно было не то что дорогу разглядеть – даже по сторонам сориентироваться. Заносы в считанные минуты возникали там и тут.

В эти дни полицейские пат­рулировали трассы республиканского и местного значения в усиленном режиме. «Их задачей было не только обеспечить безопасность дорожного движения, но и не допустить каких-либо последствий, связанных с погодными условиями», – отметил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД СКО Айдын Байматов. А непогода многих застала в пути.

Вот лишь несколько примеров, показывающих сложность ситуации. Из-за перемета не смогла продолжать путь ехавшая из Петропавловска в село Новоишимское «газель», в салоне которой находились десять пассажиров, по большей части школьного возраста. Патрульные помогли им добраться до ближайшего пункта обогрева, а на следующий день сопроводили до места назначения.

У автобуса, в котором почти шесть десятков граждан Таджикистана добирались до российского города Сургута, ко всему прочему еще и с двигателем что-то случилось. Вместе сотрудниками ОЧС и Кызылжарского районного акимата стражи порядка помогли доставить иностранцев до пункта обогрева в райцентре Бесколь, неисправный автобус отбуксировали к станции тех­обслуживания.

А в трех километрах от села Корнеевка в сугробах застряла целая колонна машин. Вызволяли попавших в беду всем миром. Директора местных предприятий ТОО «Атамекен Агро-Корнеевка» и «Мария» предоставили необходимую технику, житель Корнеевки Виктор Максимов на личном снегоходе пробился к заложникам стихии – он крепко помог, подвозя бензин водителям, у которых горючее подходило к концу. Но раньше всех подоспели люди в погонах.

«Среди ночи, – пишет североказахстанец Артем Какунин, – они пешком дошли до нас в такой буран, что на метр видимости не было. Первым делом уточнили, не у нас ли находится женщина с ребенком (таких машин оказалось несколько. – Прим. авт.). Затем организовали трактор и помогли всем добраться до ночлега, а по­утру организовали прорыв колонны по трассе Корнеевка – Явленка». Об одном высказал сожаление автор, что не знает имен своих спасителей. Теперь выяснено – это сотрудники Есильского РОВД участковые инспекторы капитан Болат Калыков, старший лейтенант Саят Раимбеков, госавтоинс­пектор ОАП капитан Сайран Маликов. Они шагнули навстречу опасности не раздумывая, как и велят профессио­нальный долг и офицерская честь.

Всего же подобных случаев выдалось, пожалуй, больше, чем за всю зиму: за четыре тревожных дня на территории СКО в снежном плену побывало 500 машин, в которых находилось больше тысячи человек. Жертв и пострадавших среди них нет – сказалась тщательная подготовка техники, отработка взаимодействия различных служб при самых неожиданных поворотах событий, начавшаяся задолго до зимнего периода.

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