До 1 мая продлено чрезвычайное положение в Казахстане

Президент
Глава государства подписал указ о продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан до 07.00 часов 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК, передает Kazpravda.kz.

УКАЗ
О продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года.
  2. Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
  3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 апреля 2020 года
№ 306

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