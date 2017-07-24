До 1 сентября планируется ремонт подъездных путей к школам Астаны

Общество
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Фото с сайта lp-astana.kz
Сарыаркинский акимат Астаны просит родителей школьников посоветовать, как усовершенствовать подъездные пути к школам. Об этом на своей странице в Facebook написал аким района Арман Турлубек, передает Kazpravda.kz.

Стоит отметить, 22 июля глава столицы Асет Исекешев вместе с замами и руководителям госучреждений города проинспектировал район "Сарыарка".

Как заверил Арман Турлубек, акимат района активно ведет подготовительные работы к очередному учебному сезону. В районе находятся 33 общеобразовательных школы и 34 детских сада.

Районный аким также сообщил, что градоначальник поручил уделить особое внимание вопросам подъездных путей к школам и детским садам.

"Мы планируем начать ремонт автомобильных дорог и тротуаров около школ и детских садов, а возможно, где-то изменить систему подъездных путей. Наша задача – сделать максимально удобным и комфортным проезд для каждого родителя до школы или детского сада, – написал он. – Уважаемые жители! Благодаря вашим советам и предложениям нам удалось эффективно и рационально решить многие актуальные проблемы нашего района. Просим вас и здесь принять активное участие и внести свои предложения по совершенствованию систем подъездных путей к общеобразовательным школам и детским садам района".

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