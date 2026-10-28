До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продолжит поэтапно повышать минимальный размер заработной платы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Поручаю Правительству увеличить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Эта мера должна быть реализована с 1 января следующего года. Она позволит повысить доходы 1,8 миллиона человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих заработную плату из бюджета», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.

Также он упомянул о модернизации системы первичной медико-санитарной помощи, поручив расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать объём финансирования данной системы.