Происшествия
До 12 лет тюрьмы грозит пытавшемуся украсть ребенка парню в Уральске
Сегодня уральским городским судом был санкционирован арест Владимира Колесникова, который пытался похитить 4-летнего мальчика, сообщает mgorod.kz.

Владимир Колесников подозревается в преступлении по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК – "Похищение человека". 

По словам следственного судьи Исмаиловой, 21 ноября в 12:40 Колесников, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил 4-летнего ребенка и побежал в сторону магазина "Кулинария".

"Пробежав несколько метров, подозреваемый споткнулся и ребенок выпал у него из рук. В этот момент, осознавая, что мать ребенка бежит вслед за ним и зовет на помощь, Колесников оставил ребенка и скрылся. После этого он был задержан сотрудниками полиции возле завода "Пластик", расположенного по улице Штыбы", – рассказала судья.

По данному факту начато расследование по ст. 125 ч. 2 п. 5 УК РК. Данная статья предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

Родственник Колесникова рассказал, что тот страдал алкогольной зависимостью и незадолго до произошедшего пытался бросить пить. Также он сообщил, что в последнее время парень был не в себе – он слышал голоса.

Популярное

Все
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Зерновой замес
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Происшествия
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Происшествия
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из ав…
Происшествия
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб вод…
Происшествия
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021