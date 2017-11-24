До 12 лет тюрьмы грозит пытавшемуся украсть ребенка парню в Уральске
Сегодня уральским городским судом был санкционирован арест Владимира Колесникова, который пытался похитить 4-летнего мальчика, сообщает mgorod.kz.
Владимир Колесников подозревается в преступлении по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК – "Похищение человека".
По словам следственного судьи Исмаиловой, 21 ноября в 12:40 Колесников, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил 4-летнего ребенка и побежал в сторону магазина "Кулинария".
"Пробежав несколько метров, подозреваемый споткнулся и ребенок выпал у него из рук. В этот момент, осознавая, что мать ребенка бежит вслед за ним и зовет на помощь, Колесников оставил ребенка и скрылся. После этого он был задержан сотрудниками полиции возле завода "Пластик", расположенного по улице Штыбы", – рассказала судья.
По данному факту начато расследование по ст. 125 ч. 2 п. 5 УК РК. Данная статья предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы.
Родственник Колесникова рассказал, что тот страдал алкогольной зависимостью и незадолго до произошедшего пытался бросить пить. Также он сообщил, что в последнее время парень был не в себе – он слышал голоса.