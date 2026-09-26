До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по доступным ценам продают в Казахстане

Дана Аменова
корреспондент

Формат уже стал привычным местом покупок для жителей регионов.

Фото: пресс-служба Минторговли

На ярмарках «Дала дәмі» реализуется около 3,5 тысячи тонн отечественной сельхозпродукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

В эти выходные по всей стране на ярмарках «Дала дәмі» представлено около 3,5 тысячи тонн отечественной сельскохозяйственной продукции. Это почти в два раза больше, чем на ярмарках, прошедших на прошлой неделе, когда было реализовано более 2 тысяч тонн товаров.

Ярмарки «Дала дәмі» проходят во всех регионах Казахстана по инициативе Минторговли. Их главная особенность — возможность приобрести продукцию непосредственно у фермеров, без посредников.

При этом цены на товары в среднем до 20% ниже рыночных. В Астане в эти выходные свою продукцию представляют фермеры из области Абай, Мангистауской и Алматинской областей. В Алматы ярмарки одновременно работают на четырех площадках, где реализуется около 600 тонн сельхозпродукции. Одна из крупнейших ярмарок проходит в Шымкенте.

Фермеры привезли сюда более 500 тонн. Особым спросом у покупателей пользуется мясная продукция. На прилавках представлены говядина, конина, баранина и мясо птицы. Так, на ярмарку в Карагандинской области привезено 52 тонны говядины.

В Астане говядину и конину от фермеров области Абай можно приобрести по 3500 тенге за килограмм. Сопоставимые цены действуют и в других регионах. В Костанае килограмм говядины продается по 3200–3500 тенге, конина и баранина от 3000 тенге.

Помимо доступных цен, важным преимуществом ярмарок является бесплатное предоставление торговых мест фермерам. В первую очередь здесь представляются социально значимые продовольственные товары.

С сентября этого года ярмарки сельхозпродукции по всей стране проходят под единым названием «Дала дәмі». Формат уже стал привычным местом покупок для жителей регионов.

«Ярмарка стала хорошим местом для покупок. Мы приходим сюда по выходным, потому что здесь цены ниже. Даже если удается сэкономить 5–10 тысяч тенге, для семейного бюджета это ощутимо. А если посчитать экономию всех покупателей, сумма получается значительной», — отметил житель Актау Сабит Сапаргул.

Напомним, в Астане стартовали ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов страны. Они будут проходить еженедельно по выходным дням до 1 ноября текущего года. 

#цены #фермеры #Минторговли #продукция #сельхозярмарка #«Дала дәмі»

Популярное

Все
Отличные вести из Самарканда
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Бронзовый день в Нагое
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Библиотека под открытым небом
DosStar дарит праздник
Сталь, «цифра» и характер
Отдали все силы
Будущее ИИ в Казахстане
Объединяющая журналистика
Креативная композиция
В столице презентовали платформу AI Sport
Завтра День труда
Чтоб был зеленым любимый город!
В поисках профессионалов
Политическая модернизация – условие дальнейших успешных преобразований
Социальная адаптация через труд и образование
Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих
Более 3 млн кубометров воды откачали из высокогорных моренных озер Казахстана
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Неотъемлемая часть национального характера
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Первые результаты Азиады-2026
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Шахматная олимпиада в Самарканде
Новый облик старого вокзала
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Международный туристический форум «САЯХАТ 2026» проходит в Астане
Выставка казахских тазы прошла в столице
По схеме «оживления двойников»
От икринки до филе
KNUS в глобальной сети МОК
Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок

Читайте также

Овощи и фрукты снова подешевели в Казахстане
Второму хлебу – первоочередное внимание
Обеспечить своевременную перевозку зерна
От сырья к готовому продукту: переработка АПК в Казахстане …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]