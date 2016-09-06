До $250 млн планирует получить Казахстан от Зеленого климатического фонда

Сумму в $250 млн планирует получить Казахстан от Зеленого климатического фонда на развитие "зеленых" технологий в моногородах РК. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Гани Садибеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Свой прогноз о размере суммы финансирования вице-министр энергетики озвучил в ходе семинара "Усиление взаимодействия Казахстана с Зеленым климатическим фондом", организованного Программой Развития ООН в Казахстане, при содействии Министерства энергетики РК.
"На сегодняшний день наша основная задача – выйти с национальной заявкой в Зеленый климатический фонд. Эта заявка должна быть грамотно составлена, поэтому нам сейчас необходимо с партнерами совместно продумать ее содержание, чтобы получить от фонда от $100 до $250 миллионов", – сказал вице-министр энергетики РК.
Также в ходе своего выступления Гани Садибеков сообщил о приоритетах будущего партнерства с Зеленым климатическим фондом.
"На повестку поднимаются вопросы привлечения инвестиций на решение проблем, связанных с адаптацией к изменению климата, управлением рисками от неблагоприятных последствий и опасных природных явлений, трансферта технологий для развития чистой энергетики и улучшения экологической обстановки в стране. В контексте привлечения средств международных финансовых институтов мы видим Зеленый климатический фонд в качестве одного из основных партнеров", – сказал он.
Отметим, что в августе текущего года Казахстан присоединился к Парижскому соглашению, заключенному в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и регулирующему меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Национальные обязательства в области снижения выбросов парниковых газов составляют в качестве условной цели 15% и в качестве безусловной цели 25% от базового уровня 1990 года.
Добавим, что в работе семинара приняли участие представители соответствующих государственных структур, бизнес-сектора, дипломатических миссий, международных организаций и академии.
Зеленый климатический фонд – крупнейший финансовый механизм, созданный для помощи развивающимся странам в адаптации и предотвращении изменений климата.