До $3 млрд могут увеличиться объемы товарооборота между Казахстаном и Ираном

Заместитель премьер-министра – министр торговли интеграции Казахстана Серик Жумангарин обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана Махди Сафари возможности развития торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Круг рассмотренных вопросов затронул широкий спектр направлений партнерских отношений.

В настоящее время между двумя странами действует меморандум на поставку зерновых культур из Казахстана в Иран в объеме 1 млн тонн, а также меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукции по поставкам из Казахстана зерновых и масличных культур, растительных масел, кондитерских изделий, мясной продукции, а из Ирана – овощей, фруктов, молочных продуктов.

Основной акцент во время переговоров сделан на возможности увеличения объемов товарооборота между Казахстаном и Ираном до $3 млрд, в том числе в сфере агропромышленного комплекса – до $1 млрд.

Результатом переговоров стала договоренность о том, что иранские эксперты в области карантина и ветеринарных сертификатов во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана в ближайшее время посетят Казахстан для выработки детального плана действий.

Также стороны обсудили возможности развития действующих контейнерных маршрутов в направлении Ирана и транзитом через эту страну. В настоящее время действуют три железнодорожных маршрута, установлены благоприятные тарифные условия на контейнерные перевозки грузов в направлении Ирана и далее в третьи страны. Стороны выразили намерение довести грузопоток до 4 млн тонн в год.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах транзита электроэнергии, фармацевтической отрасли и медицинских изделий, строительных материалов, а также поставок комплектующих для электростанций.