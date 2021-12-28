До 32 градусов мороза ожидается в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 28-30 декабря, передает Kazpravda.kz
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По данным метеослужбы, в начале периода северо-западный циклон будет оказывать свое влияние на север, северо-запад и восток страны, с чем пройдет снег, усилиться ветер с низовой метелью.
"Затем, с вторжением холодных воздушных масс, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на большей части республики, лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода", – говорится в сообщении.
Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной половине республики до 25-32 градусов мороза, в центре до 15-25 мороза, в южных и восточных регионах до 10-18 мороза, добавили в метеослужбе.