До 33 градусов мороза ожидается в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 17-19 февраля, передает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклона из районов Черного моря, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков.
"Лишь на крайнем севере и 17 февраля в горных районах юго-востока республики, под влиянием фронтальных разделов, сохранится снег. Столбики термометров на севере ночью сохранятся в пределах 10-23 градусов мороза, в центре и на востоке - 17-27, в отдельных регионах - 33 градуса мороза, на юге - 5-15 мороза", – говорится в сообщении.