До 35 лет увеличат возраст молодежи в Казахстане

Таким образом, объем государственной поддержки молодежи (трудоустройство и бизнес-инициативы) увеличится почти в 2 раза (с 3,7 млн до 6 млн человек).

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Возраст молодежи увеличат до 35 лет. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на встрече с молодежью Актау, передает Kazpravda.kz.

По словам Дархана Кыдырали, министерством разработан проект Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике». Законопроект одобрен Мажилисом Парламента и внесен в Сенат.

Законопроект дополнен направлениями деятельности и компетенциями государственных органов. Одним из главных нововведений этого закона станет увеличение возраста молодежи до 35 лет.

Таким образом, объем государственной поддержки молодежи (трудоустройство и бизнес-инициативы и т.д.) увеличится почти в 2 раза (с 3,7 млн до 6 млн человек).

В данном законопроекте вводится индекс развития молодежи, также будет рассмотрен правовой статус молодежи категории NEET, добавили в МИОР.