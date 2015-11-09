До 400 МРП вырастет штраф за отказ от коллективного договора – МЗСР
Ксения Воронина
В 2016 году штраф за необоснованный отказ от заключения коллективного договора увеличится до 400 МРП. Об этом на пресс-конференции СЦК при Президенте РК заявили представители Министерства здравоохранения и соцразвития и Федерации профсоюзов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В Закон "О профсоюзах" были внесены изменения и дополнения, в КоАП предусмотрено усиление ответственности. Если одна из сторон необоснованно отказывается подписывать договор, а такие прецеденты у нас есть, то налагается штраф в размере 300 МРП – 796 тысяч тенге. С нового года этот штраф увеличится до 400 МРП", – заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Кайрат Айтуганов.
В свою очередь вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов пояснил, в каких случаях может налагаться штраф.
"По Трудовому кодексу, коллективный договор – дело добровольное. Если коллектив – работники и работодатели – не видит необходимости иметь коллективный договор, то законодательно обязывать не стоит, этот процесс добровольный. Однако в Трудовом кодексе четко прописано, что если одна из сторон проявит инициативу – работникам достаточно написать письмо на заключение коллективного договора, то по ТК, это уже превращается в обязанность работодателя", – уточнил он.
Вице-министр также отметил, что коллективными договорами в РК охвачено 35% предприятий.
"Сегодня в Казахстане заключено 65 тысяч коллективных договоров, при этом по крупным предприятиям у нас больше 2 000, заключение трудовых договоров составляет у нас 88,5%. По средним предприятиям – порядка 86% и по малым – 31%. В целом, если у нас порядка 185 тысяч действующих предприятий, в целом охват коллективными договорами – около 35%", – заключил он.