До 48 часов могут увеличить время ареста семейных дебоширов в РК
Жания Уранкаева
Депутат Мажилиса РК Меруерт Казбекова предложила увеличить время ареста для домашних дебоширов в рамках законопроекта "О внесений изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушених", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В новой редакции законопроекта об адмправонарушениях трехчасовой арест заменен на 24-часовой, однако, по словам мажилисвумен, это время необходимо увеличить до 48 часов.
"По задержанию дебоширов. Было 48 часов, потом 3 часа, но почему вы остановились на цифре 24 часа? Вы считаете, что этого достаточно? Все-таки у вас столько лет был отработан механизм в 48 часов. И рекомендации всех общественных организаций были 48 часов. Я не уверена в том, что дебошир за 24 часа успокоится и придет в норму. Почему 24, а не 48? Почему нельзя вернуться к 48?" – поинтересовалась Меруерт Казбекова и добавила, что данный вопрос нужно рассмотреть еще раз и обсудить с рабочей группой.
"Это очень важно. Последствия этого – судьбы, трагедии. Многолетний отработанный механизм задержания на 48 часов – это тот реальный срок, который позволит решить этот вопрос. На рабочей группе надо решить этот вопрос", – добавила она.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что основанием для предлагаемых поправок послужило то, что в основном административный арест применяется в отношении семейных дебоширов. Поправки помогут в соблюдении прав их домочадцев.
"Теперь здесь двойная получилась коллизия. Во-первых, штраф налагался на него, а платила семья. А во-вторых, через три часа он не отрезвлялся, приходил домой и поступали более тяжкие последствия, потому что супруга написала на него заявление. То есть опять начинаются разборки, побои вплоть до нанесения телесных повреждений более тяжкого характера. Поэтому в части законодательства мы усилили ответственность, где Административным кодексом предусмотрена санкция более жесткая – 24 часа, чтобы, по крайней мере, за это время семейный дебошир успокоился, разобрался во всех ситуациях, которые у него произошли", – заявил заместитель министра.
Своим мнением поделилась и заместитель министра юстиции РК Зауреш Баймолдина, заявившая, что в рамках Административного кодекса увеличение срока на 48 часов не представляется возможным.
"Вы хотите уравнять санкции административно-правовые с уголовно-правовыми. Это не совсем правильно. Изначально у нас было в санкции три часа, в отдельных случаях мы с позицией МВД согласились, что надо все-таки увеличить этот срок по отдельным видам административных правонарушений. Но сравнивать уголовно-правовые с административно-правовыми и делать их одинаковыми будет неправильно", – заключила она, пообещав исследовать вопрос в рабочей группе.
Ранее на обсуждении законопроекта в Мажилисе представитель МВД прокомментировал новую систему фиксации нарушений Правил дорожного движения в Астане.