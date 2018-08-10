Общество
До 5 градусов понизится температура в Казахстане
Синоптики предоставили прогноз погоды на 11-13 августа, согласно которому в большинстве регионов Казахстана ожидается понижение температуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казгидромета.

По данным метеослужбы, на территорию республики продолжает поступать холодный влажный арктический воздух. В связи с этим в большинстве областей страны ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и со шквалистым ветром, возможно выпадение града.

"В северных, центральных, восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до 5-15, днем до 15-23 градусов тепла. На западе ожидается погода без осадков, лишь в конце периода с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также постепенное повышение температур", – сообщили синоптики.

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